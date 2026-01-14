Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, obtuvo un amparo que anula el auto de formal prisión por delitos contra la salud.

Con su aprobación, el amparo promovido por un Tribunal Colegiado dejará sin efecto el auto de formal prisión que un juez federal dictó a Tomás Yarrington Ruvalcaba, sin que ello implique su liberación.

Tomás Yarrington (Eduardo Loza/Cuartoscuro)

Tribunal Colegiado de Nuevo León le otorgó el amparo a Tomás Yarrington

Pese al amparo promovido, Tomás Yarrington continuará preso porque el Tribunal Colegiado de Apelación, con residencia en Nuevo León, sólo lo amparó para efecto de que se determine una nueva resolución con las pruebas presentadas.

En dicho proyecto de resolución de amparo, la magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación de Nuevo León, Angélica Lucio, consideró que el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas no valoró lo suficiente las pruebas que presentó la defensa de Yarrington.

Sobre ese argumento, Angélica Lucio consideró que Tomás Yarrington fue indebidamente puesto a auto de formal prisión, con lo que infringió los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación.

Además, señaló que el Tribunal de Tamaulipas afectó el derecho de defensa adecuada de Tomás Yarrington, pues no atendió las pruebas ofrecidas por el procesado y su defensa.

Con estas consideraciones, el Tribunal de Apelación decidió dejar sin efectos la medida de formal prisión, aunque, por ahora, Tomás Yarrington continuará preso en El Altiplano.