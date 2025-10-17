A Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, le fue dictado auto de formal prisión por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.

Así lo confirmó un Tribunal Federal a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien lo imputó con base en declaraciones de cinco testigos protegidos.

Cabe recordar que este auto de formal prisión se da luego de que en abril de 2025, cuando fue detenido, a Tomás Yarrington se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Testigos aseguran que Cártel del Golfo tuvo vínculos con Tomás Yarrington por varios años

Uno de los testigos protegidos y quien es informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) dijo que el Cártel del Golfo financió la campaña de Tomás Yarrington cuando busca la gubernatura de Tamaulipas en 1998.

El Cártel del Golfo habría dado millones de dólares en efectivo para su campaña.

Los señalamientos son que el Cártel del Golfo no solo lo apoyó durante su candidatura sino que siguieron los vínculos durante su gubernatura.

El abogado de Tomás Yarrington señaló que en las declaraciones no se señala el monto de las entregas, ni lugares y fechas, no obstante, si se dan detalles como que el dinero fue entregado en un portafolio negro y dentro de una camioneta suburban roja.

Tomás Yarrington fue deportado y entregado ala FGR en abril de 2025

Cabe recordar que en abril de 2015 Tomás Yarrington fue deportado a Mexico desde Estados Unidos.

Fue ahí cuando agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión en su contra y lo ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México.