La Jucopo pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechar la queja del PAN por posible omisión en la convocatoria del INE para renovar la presidencia.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados envió un escrito a la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, dentro del plazo de vencimiento para impugnar el recurso.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, señaló que no se ha omitido el artículo 41 Constitucional ni ninguna norma jurídica, así como otros términos del recurso del PAN.

Jucopo pide al TEPJF desechar recurso del PAN sobre convocatoria para la presidencia del INE

Este 24 de noviembre, la Jucopo pidió a la Sala Superior del TEPJF que deseche de plano la demanda del PAN, ya que presentó pruebas para rechazar omisión en el proceso del INE.

Jucopo pide al TEPJF desechar denuncia del PAN por omisión en proceso del INE (Isabel Uribe)

La Jucopo enlistó las pruebas para rechazar omisiones en la emisión de la convocatoria del INE, ya que ha elaborado distintas versiones de la misma y se han buscado consensos.

Para ello, la Jucopo compartió las diferentes actas, minutas y comunicaciones al TEPJF, realizadas como parte del proceso para llegar a un acuerdo, entre los documentos había notas del proceso de diálogo con el PAN.

Asimismo, se pide al TEPJF que se reconozca el informe presentado por la Jucopo y aceptar las pruebas que ofrece sobre sus acciones que cumpliría con las normas jurídicas.

Y de considerarlo necesario, declarar como infundados las acusaciones del PAN en su recurso, ya que la Jucopo asegura no existe una dilación injustificada ni se está afectando a los diputados de dicha bancada.

Jucopo pide al TEPJF desechar denuncia del PAN por omisión en proceso del INE (Isabel Uribe)

Ricardo Monreal rechaza que el TEPJF pueda emitir convocatoria del INE como quiere el PAN

Ricardo Monreal dio a conocer que la Jucopo presentaría la impugnación al recurso del PAN ante el TEPJF, no sólo por no haber omitido, también por su contenido.

Ricardo Monreal explicó que si bien el PAN está en su derecho de denunciar, el partido estaría buscando que el TEPJF sea el órgano que emita los términos de la convocatoria del INE, lo cual rechazó.

Reiteró que continúa rechazando que Morena vaya a aplicar su mayoría en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria del INE, ya que espera conseguir consensos y la resolución del TEPJF.