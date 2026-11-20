El diputado Ricardo Monreal adelantó cuándo discutirá con Morena la convocatoria para renovar el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El próximo miércoles tengo reunión con ellos”, adelantó Ricardo Monreal conversación para el miércoles 25 de noviembre.

Asimismo, Ricardo Monreal dejó en claro que será la mayoría del grupo parlamentario Morena quienes defina la convocatoria para renovar el INE.

Mientras que el proceso se encuentra detenido en el INE, a la espera de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a la falta de acuerdos políticos.

Ricardo Monreal habla sobre la presidencia del INE (Michelle rojas)

Convocatoria para renovar el INE aún sin definirse

Ante la demanda de la oposición, promovida por el Partido Acción Nacional (PAN), la convocatoria para renovar el INE aún se encuentra sin definirse, lo que alejó las posibilidades de un acuerdo unánime en la Cámara de Diputados.

Con ello, ha sido el propio Ricardo Monreal quien ha dicho que están a la espera del TEPJF para la orden de emitir la convocatoria; de hacerlo, la mayoría parlamentaria en San Lázaro con Morena, PT y PVEM podría sacarla adelante, sin el consenso de la oposición.

Sin embargo, será hasta la próxima semana cuando se defina más sobre la convocatoria en espera para renovar el INE.