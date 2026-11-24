El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un comunicado oficial en el que acusa al Partido Acción Nacional (PAN) de incongruencia por supuestamente obstaculizar la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mientras la bancada morenista en la Cámara de Diputados afirma haber impulsado el diálogo para emitir la convocatoria, señala que la oposición ha frenado el proceso mediante recursos legales ante el Tribunal Electoral.

“Desde Morena señalamos la contradicción entre las exigencias públicas del PAN y su decisión de judicializar el procedimiento. Consideramos que esta actuación dificulta la construcción de acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar en la designación” Morena

Ante esta situación, Morena exige a sus adversarios responsabilidad institucional y respeto a los cauces constitucionales para lograr un acuerdo.

Morena le exige al PAN congruencia en la renovación de la presidencia del INE

A través de un comunicado, Morena señaló una incongruencia directa entre las demandas públicas del PAN respecto a la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus acciones legales.

Morena reclama congruencia al PAN por la renovación de la presidencia del INE (@A_MontielR / X )

Denuncian que, mientras el PAN exige públicamente avanzar con la designación, su grupo parlamentario interpuso una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados.

“Mientras el Partido Acción Nacional exige públicamente avanzar en dicha designación, su Grupo Parlamentario ha presentado una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que retrasa el proceso de designación” Morena

A juicio de Morena, la decisión del PAN de judicializar el procedimiento retrasa la designación y obstaculiza la construcción de los acuerdos parlamentarios necesarios para emitir la convocatoria.

El partido destaca que su bancada en la Cámara de Diputados, coordinada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, ha buscado priorizar el diálogo y la generación de consensos con las distintas fuerzas políticas para concretar el proceso en apego a la Constitución.

“Desde la Cámara de Diputados, nuestro Grupo Parlamentario, coordinado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, ha privilegiado el diálogo y la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas para emitir la convocatoria correspondiente a la designación de la presidencia sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE)” Morena

Morena exige al PAN actuar con congruencia, seriedad y certeza jurídica, dejando de retrasar los tiempos constitucionales.

“Exigimos al Partido Acción Nacional congruencia y responsabilidad institucional. La renovación de la presidencia del INE debe atenderse con seriedad, certeza jurídica y respeto a las instituciones” Morena

Morena reafirma su compromiso con la democracia en la renovación de la presidencia del INE

Respecto a la renovación de la presidencia del INE, Morena reafirmó su compromiso con la democracia, el fortalecimiento de las instituciones electorales y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución.

“Morena reafirma su compromiso con la democracia, el fortalecimiento de las instituciones electorales y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en nuestra Constitución” Morena

Morena destacó que su memoria histórica los obliga a defender la voluntad popular, la legalidad y la integridad de las instituciones electorales.

“Nuestro movimiento tiene su origen en décadas de lucha por la democratización de México. Las controversias electorales de 1988, 2006 y 2012 forman parte de una memoria histórica que nos obliga a defender la voluntad popular, la legalidad y la integridad de las instituciones electorales” Morena

Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

Asumiendo la responsabilidad de su mayoría parlamentaria, Morena afirma que ha priorizado la construcción de acuerdos.

“La mayoría parlamentaria que el pueblo de México nos ha conferido implica una enorme responsabilidad. Por ello, Morena ha privilegiado la construcción de acuerdos y el cumplimiento de los procedimientos constitucionales” Morena

Reafirma que continuará trabajando para concretar la designación con estricto apego constitucional y en pleno respeto a las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.