Kristi Noem, Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reveló a través de su perfil de X, que arrestaron a dos ciudadanos mexicanos que intentaban ingresar 500 armas de manera ilegal al país:

Emilio Ramírez Cortés

Edgar Ramírez Díaz, su hijo

"El DHS arrestó a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31.000 cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército.” Kristi Noem, Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos

De acuerdo con su comunicado, además de las armas, los detenidos por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), pretendían contrabandear más de 31 mil cartuchos de munición a través del puerto de Laredo, Texas.

Noem revela que ambos ocultaron las armas tras falsas paredes de dos remolques en los que viajaban a México; tras su detención, ambos mexicanos serán procesados en Estados Unidos.

“Bajo el mandato de Trump, las fuerzas del orden estadounidenses están ahora más capacitadas que nunca para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida.” Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos

En el comunicado, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem también agradeció a los esfuerzos de la Fiscal General de Justicia, Pamela Bondi y a los agentes del Departamento de Justicia por hacer posible tanto la captura como el proceso que llevarán a cabo en contra de los mexicanos que intentaron ingresar 500 armas ilegalmente al país.