José Said aseguró que no ha visto a su hija con Marianne Gonzaga desde hace 8 meses, al tiempo que la acusa de presuntamente maltratar a la menor.

La expareja de Marianne Gonzaga compartió una serie de videos para revelar que sigue sin ver a su hija, a pesar de que se había activado una Alerta Amber para localizar a la niña.

José Said asegura que lleva 8 meses sin ver a su hija con Marianne Gonzaga

En los videos difundidos en redes sociales, José Said acusa a Marianne Gonzaga de no permitirle ver a su hija y de presunto maltrato.

“Llevo más de 250 días sin saber nada de mi hija y les vengo a pedir ayuda a ustedes” José Said

José Said compartió supuestas pruebas de maltrato hacia él y su hija por parte de Marianne Gonzaga, a quien acusa de usar a su bebé para monetizar en redes sociales.

Asimismo, José Said asegura que su hija ya no está al cuidado de Marianne Gonzaga y pide ayuda para localizar a la menor.

“A Emma nunca la ha querido, sola la usa para monetizar. Como ustedes lo han visto, Emma no está al cuidado de Marianne desde hace dos meses, lo que me tiene preocupado y también les estoy pidiendo ayuda para que me ayuden a localizarla” José Said

La expareja de Marianne Gonzaga asegura que esconden a su hija en Cancún y vive en hoteles con el fin de que no la localice.

Marianne Gonzaga responde a las acusaciones de José Said

Tras las declaraciones de José Said, Marianne Gonzaga compartió un video en TikTok para negar que haya maltratado a su hija como asegura su ex.

La joven compartió un video donde se ve a su hija jugando y saltando: “No voy a dejar que se me acuse de maltrato, golpes o ser violenta con ella cuando no hay una sola prueba”.

De igual forma, Gonzaga negó que su hija no viva con ella como asegura José Said, y asegura que buscó llegar a un acuerdo con su ex.

Según dijo, José Said aceptó, siempre y cuando fuera conforme a la ley.

Hasta el momento, José Said y Marianne Gonzaga continúan una batalla legal por la custodia de la menor.