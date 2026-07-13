José Said, la expareja de Marianne Gonzaga, salió por primera vez a dar su versión sobre la relación, mostrando la violencia que la joven ejercía.

Por otra parte, José Said dijo que si decidió hablar es porque lleva 250 días sin ver a su hija Emma y que considera que Marianne Gonzaga no es competente para cuidarla.

José Said muestra lo violenta que Marianne Gonzaga era con él

José Said conocido por ser expareja de Marianne Gonzaga de 18 años de edad, creó una cuenta pública en redes sociales para pedir ayuda para encontrar a su hija Emma.

Como argumento al proceso legal que realiza contra Marianne Gonzaga por su hija, el joven decidió respaldar su necesidad de ver a su hija y ejercer su derecho como padre evidenciando lo violenta que la creadora de contenido es y por ello no es apta para criar a Emma.

Según Said, él había decidido no publicar nada al respecto de su relación con Gonzaga “por el bien de mi hija”, pero ante la imposibilidad de verla, ha decidido mostrar lo que vivió.

En los videos y capturas de pantalla, se puede ver a una Marianne Gonzaga violentando a su hija Emma ante la desesperación de su llanto.

Asimismo, argumentó que ella nunca fue capaz de dejar de consumir tabaco y vapeador estando embarazada. Además de su consumo de alcohol mientras lactaba.

Por otra parte, José Said también mostró que Marianne Gonzaga ejerció violencia sobre él intentando acuchillarlo, así como agrediendolo a él y destruyendo su coche en un estacionamiento público.

“Era una relación demasiado tóxica, había demasiados problemas. Era una persona que usaba a Emma para monetizar sus redes sociales, intentó apuñalarme, maltrataba a Emma, en múltiples ocasiones llegué a sufrir violencia de su parte (...) estuve mucho tiempo pensando que era lo mejor para mi hija [mantenerse con Marianne Gonzaga]”. José Said, expareja de Marianne Gonzaga.

José Said pide ver su hija Emma; tiene 250 días sin saber de ella

José Said explicó que pese al proceso legal que lleva para ejercer su paternidad sobre Emma y la alerta amber que hay para buscarla, tiene 250 días sin saber de ella.

Bajo sus argumentos señala que Marianne Gonzaga “nunca ha querido a Emma” y solo “la usa para monetizar”, pues mostró conversaciones donde la llama “puta hija culera”.

Ante esta circunstancia, José Said ha pedido ayuda para localizar a Emma, asegurando que “puede” que esté en las zonas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

“Emma no está al cuidado de Marianne [Gonzaga] desde hace un par de meses, lo cual me tiene extremadamente preocupado, por lo cual les pido ayuda para localizarla”. José Said, expareja de Marianne Gonzaga.

En ocasiones anteriores se ha mostrado que policías acuden al domicilio de Marianne Gonzaga en busca de Emma, pero la menor de edad no se encuentra en el lugar.