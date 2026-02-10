José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró los rumores sobre su asistencia al Super Bowl 2026.

Ante las sospechas y acusaciones sobre su asistencia al Super Bowl, e incluso del ofrecimiento de recompensas por evidencia de su presencia en el Levi’s Stadium, López Beltrán salió a desmentir.

“Nunca he estado en el Super Bowl” José Ramón López Beltrán

José Ramón López Beltrán aclara que nunca ha ido al Super Bowl 2026

José Ramón López Beltrán aclaró, ante los señalamientos en redes sociales sobre su presunta aparición en el Super Bowl 2026, nunca ha acudido a uno de estos eventos deportivos.

La aclaración fue realizada por el hijo del ex presidente de México fue realizada luego de que se ofreciera una recompensa por evidencia en fotos y videos de su presencia en el Levi’s Stadium.

Se trata del ofrecimiento de 3 mil dólares del usuario de X, Emilio Vallejo Rangel-Larios, quien se identifica como panista, que pidió fotos y videos de José Ramón López Beltran y su esposa, Carolyn Adams en el estadio.

José Ramón López Beltrán desmiente asistencia al Super Bowl (captura de pantalla)

En dicha publicación, otro usuario ofreció mil 500 dólares más si la evidencia era “un buen video”.

Sin embargo, nadie aportó la prueba por la que se ofreció hasta 4 mil 500 dólares, hecho que aprovechó José Ramón López Beltrán para confirmar que nunca fue.

Este usuario no es el primero en ofrecer una recompensa por pruebas de la asistencia a dicho evento de figuras relacionadas con la 4T para ser “exhibidos” ante la política de austeridad.

Esto ya que Ricardo Salinas Pliego también ofreció una recompensa, sin especificar cuál sería, por fotos de políticos relacionados a Morena o sus familiares en el estadio.