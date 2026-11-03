En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy martes 3 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer datos importantes como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy martes 3 de noviembre de 2026 en México

Hasta las 02:05 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy martes 3 de noviembre.

Pese a esto, no significa que no se haya registrado un sismo en el territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de muy baja magnitud.

Ante esta posibilidad, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo hoy en México (Captura)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo importante la madrugada de hoy martes 3 de noviembre, Protección Civil lana un llamado para recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales, así como una copia de ellos en una memoria USB.

Suspender el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas en la red.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Dirígete a los puntos que sirvan como sitio encuentro para ti y tu familia.

Recuerda que es muy importante mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.