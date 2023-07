El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que Movimiento Ciudadano debería incorporarse al Frente Amplio por México, “como lo dijo” el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Esto luego de que Alfaro Ramírez compartió un mensaje en el que afirmó que no buscará la candidatura a la presidencia y criticó la posición de su partido rumbo a las elecciones 2024.

Este mensaje fue tomado por Jesús Zambrano como un llamado de atención para sumarse a Va por México.

El proceso de inscripción para los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México culmina el domingo 10 de julio de acuerdo con sus lineamientos, para comenzar con el proceso de selección del futuro candidato.

Jesús Zambrano quiere que Movimiento Ciudadano le haga caso a Enrique Alfaro

Jesús Zambrano reiteró que Va por México está abierto a la incorporación de “otras fuerzas políticas” para unirse en las próximas elecciones.

De acuerdo con el dirigente del PRD, Enrique Alfaro quiere que Movimiento Ciudadano se una a la oposición para conformar “una gran alianza democrática” tal como, de acuerdo con Zambrano, exige la sociedad.

Por ello, hizo un llamado al partido a hacer caso a Enrique Alfaron y dar un paso hacia la unión de la oposición y sumarse al frente que ya inició su proceso rumbo a las elecciones 2024.

En el #FrenteAmplioPorMéxico estamos y seguiremos abiertos a la incorporación de otras fuerzas políticas para conformar una gran alianza Democrática. Lo exige la sociedad. @MovCiudadanoMX debiera dar un paso en ese sentido, como lo dijo Enrique Alfaro. — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) July 8, 2023

Enrique Alfaro critica que Movimiento Ciudadano no quiera proponer una opción opositora para las elecciones

De acuerdo con Enrique Alfaro, se le ha presentado una opción de poder buscar la presidencia de la República en 2024 de la mano de su partido, Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, no piensa dejar su encargo como gobernador de Jalisco, por que no está de acuerdo con la actitud del partido de no unificar la oposición.

Si bien Enrique Alfaro dijo que el acuerdo de Va por México es para lucrar y administrar " la derrota”, pero a pesar de ello, Movimiento Ciudadano debería dar el primer paso para proponer una alianza que sí funcione para todos.

“Sin la unificación de la oposición, no hay mucho que hacer en la siguiente elección. No se puede enjuiciar a todos los integrantes de estos partidos, pues su militancia está formada por gente buena y valiosa. Sin ellos no se puede...Nuestro Movimiento no debería haber optado por el camino del aislamiento. No apoyamos la forma en que se ha planteado la alianza, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. No está bien” Enrique Alfaro

Ante los dichos del gobernador, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que respeta la decisión del gobernador de no buscar ser el candidato a la presidencia.

Además, aclaró que, lo único que no comparte es que exista una la falta de diálogo pues esto “ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe”.