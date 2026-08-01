Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nombró a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general luego de la renuncia de Patricia Dolores Dávila Aranda.

A través de un comunicado, la UNAM explicó que Patricia Dolores Dávila Aranda presentó su renuncia la tarde de este viernes 31 de julio, pero no dio detalles sobre el contexto en el que se dio su salida.

UNAM nombra a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de tras renuncia de Patricia Dávila

La UNAM confirmó la salida de Patricia Dávila de su Junta de Gobierno y su cargo será tomado por Javier de la Fuente Hernández, cuyo nombramiento hizo oficial el rector Leonardo Lomelí.

Javier de la Fuente Hernández (Especial)

Al anunciar el nombramiento, Lomelí Vanegas destacó la sólida trayectoria académica y el compromiso institucional de Javier de la Fuente Hernández, quien cuenta con una amplia experiencia en:

Docencia

Investigación

Gestión universitaria

Javier de la Fuente es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

La designación de Javier de la Fuente Hernández ocurre tras la renuncia de Patricia Dávila, a quien Leonardo Lomelí reconoció su labor al frente de la Secretaría General de la UNAM.

Fuentes extraoficiales señalaban que la salida de Patricia Dávila se debía a la crisis desatada por las irregularidades en el examen de admisión 2026, que se realizó por primera vez totalmente en línea.

Hasta el momento, no se ha confirmado esta versión de la salida de Patricia Dávila; sin embargo, el rector Leonardo Lomelí le deseó “éxito en sus proyectos académicos futuros”.