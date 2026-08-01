La doctora Soledad Funes, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM que revisó la situación del examen de admisión 2026, admitió que “los criterios de seguridad fueron rebasados” durante la aplicación.

Entrevista con Juan Becerra, Soledad Funes reconoció que los sistemas y protocolos de seguridad para el examen de ingreso a la licenciatura 2026 fueron insuficientes ante las irregularidades detectadas.

Comisión Técnica de la UNAM confirmó que “criterios de seguridad fueron rebasados” en examen de admisión

La Comisión Técnica de la UNAM reveló que, pese a los candados de seguridad impuesto para el examen de admisión, se documentó que estos fueron rebasados de diferentes maneras, entre ellas:

Uso de teléfonos celulares durante la aplicación

Presencia de terceras personas ayudando o respondiendo el examen por el aspirante

UNAM recibe pliego petitorio de aspirantes que piden repetir examen de admisión (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Tras el análisis de los resultados del examen de admisión 2026, que se aplicó por primera vez totalmente en línea, la Comisión Técnica de la UNAM confirmó que hubo cambios sustanciales respecto a otros años.

En años anteriores, solo el 3.5% de los aspirantes obtenían 100 aciertos o más, pero en esta ocasión ese porcentaje se disparó al 16.3%, lo que indicaría que hubo anomalías de seguridad durante la aplicación de la prueba.

Como los criterios de seguridad virtuales fueron rebasados, la doctora Soledad Funes dijo que la Comisión Técnica recomendó a la UNAM realizar un examen de control presencial con las siguientes características:

Supervisión humana directa para eliminar las vulnerabilidades de la modalidad virtual

Se convocará a quienes ya recibieron aviso de selección y a quienes alcanzaron puntajes equivalentes a los mínimos de ingreso de años anteriores (2021-2026)

El resultado de este nuevo examen presencial será el que determine la asignación final de los lugares en la universidad

Soledad Funes hizo un llamado a la reflexión ética sobre el uso de las nuevas tecnologías, sugiriendo que más allá de los candados técnicos, es necesario un compromiso ético de los aspirantes para evitar que esto vuelva a suceder.