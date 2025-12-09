Javier Corral, senador anuncia que se pospone la aprobación de la reforma de jueces sin rostro hasta el 2026, revela periodista Leti Robles de la Rosa.

Tras el anuncio de la aprobación de esta reforma secundaria por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, ahora se echa para atrás para su análisis.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su respaldo para que esta figura avance y recordó que el propósito de la misma es proteger la integridad de los jueces que llevan casos de delincuencia organizada.

Javier Corral pospone aprobación de la reforma de jueces sin rostro para su análisis y mejoras en 2026

De acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa, fue el senador Javier Corral quién decidió posponer el dictamen de esta reforma secundaria de jueces sin rostro.

Con el fin de que se analice todo el mes de enero de 2026 y esta sea aprobada en el próximo periodo extraordinario que comienza en febrero de 2026.

Según la periodista este retiro del dictamen se hizo para buscar precisiones y mejoras de esta reforma.

Cabe recordar que la figura de jueces sin rostro proviene de una iniciativa presidencial enviada en junio pasado.

Que recibió múltiples críticas al asegurar que se afectaba al debido proceso, así como reducir la transparencia al desaparecer la rendición de cuentas, lo que dificulta el detectar abusos.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum además de defender esta figura, resaltó que se debe tener “pulcritud” para que esta no sea utilizada fuera de su propósito que es la protección de la vida e integridad de los jueces.

La figura de los jueces sin rostro está contemplada dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que será parte de la administración del Poder Judicial de la Federación, y que también funcionará a solicitud del Ministerio Público.