Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que se podrían presentar iniciativas en materia de jueces sin rostro.

Fue el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien impulsó la creación de la figura de “jueces sin rostro”, que consiste en brindar medidas de protección a las personas importidoras de justicia.

El ex presidente AMLO dijo que buscaría dotar de seguridad a los jueces que se relacionen en casos vinculados al crimen organizado, por lo que se incluyó esta iniciativa en el proyecto de la reforma al Poder Judicial.

Iniciativas para regular figura de jueces sin rostro serían enviadas a la Cámara de Diputados

Ayer jueves 5 de diciembre, el diputado Ricardo Monreal rindió una entrevista a medios de comunicación desde la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal proporcionó detalles sobre la agenda legislativa de la próxima semana y adelantó que se podrían presentar iniciativas para regular la figura de jueces sin rostro.

De acuerdo con el morenista, dichas iniciativas de reformas serían a la Ley de Amparo y al Código Penal y de Procedimientos Penales en materia de jueces sin rostro.

El propósito de estas iniciativas será adecuarse a lo establecido en la reforma al Poder Judicial ya promulgada en la Constitución.

No obstante, Ricardo Monreal señaló que no se ha definido un periodo extra de sesiones, y debido a que tienen pendientes de aprobar más de 40 leyes reglamentarias, no es seguro que se puedan sacar a tiempo las reformas en torno a jueces sin rostro.

Ricardo Monreal (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

Esta será la agenda de la próxima semana en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal también brindó algunos detalles sobre la agenda legislativa de la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Las sesiones en la cámara baja se realizarán los días martes, miércoles, jueves y probablemente el sábado.

Será en la sesión del martes cuando diputados lleven a cabo la discusión de las siguientes 4 leyes:

Ley de Plataformas

Ley Órgánica del Poder Judicial

Ley de Carrera Judicial

Ley de Responsabilidades