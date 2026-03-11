Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, reconoció que la propuesta para crear la figura de jueces sin rostro es un tema complejo que requiere mayor análisis antes de ser aprobado.

Ante medios de comunicación, el senador de Morena confirmó que, por acuerdo entre legisladores, decidieron posponer nuevamente el dictamen sobre esta figura, posiblemente hasta el próximo periodo legislativo.

El legislador explicó que una de las principales preocupaciones es que esta medida podría no empatar con el estándar internacional en materia de derechos humanos, ya que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez independiente y plenamente identificado.

Senado pospone dictamen de jueces sin rostro

Durante un encuentro con la prensa, Javier Corral detalló que el aplazamiento permitirá analizar el tema de manera integral dentro de una actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El senador señaló que resulta complejo compatibilizar la figura de los jueces sin rostro con los estándares internacionales, especialmente con los compromisos que México ha asumido en materia de derechos humanos.

En particular, mencionó lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente, independiente, imparcial y autónomo.

🔴 La aprobación del dictamen sobre los jueces sin rostro será pospuesta, con el fin de abordar el tema de manera integral en el marco de una actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales, informó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.… pic.twitter.com/AokvxP9PcC — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Jueces sin rostro chocan con la reforma judicial reconoce Javier Corral

El presidente de la Comisión de Justicia también advirtió que la figura de los jueces sin rostro podría contradecir el espíritu de la reforma judicial.

Explicó que, si los jueces serán electos mediante voto popular, su identidad necesariamente será pública, lo que hace difícil aplicar un esquema en el que se oculte su identidad.

Con estas declaraciones del senador morenista aún no queda claro cuándo es que se podría aprobar este dictamen en el Senado y pase al pleno para que siga su proceso legislativo ante los senadores y decidan si es avalado o no.