Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México respalda figura de jueces sin rostro para juzgar al crimen organizado tras su aprobación en comisiones en la Cámara de Senadores.

Recientemente la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos en la Cámara de Senadores aprobó la figura de jueces sin rostro de una iniciativa presidencial enviada en junio pasado.

Ahora tras ser cuestionada de esta figura de jueces sin rostro que es criticada por diferentes sectores al asegurar que afecta al debido proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum la defiende.

Sheinbaum respalda figura de jueces sin rostro por juicios particulares de delincuencia organizada

En el marco de esta aprobación en comisiones en la Cámara de Senadores de los jueces sin rostro, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propósito de protección para las personas juzgadoras.

Porque recordó que esta figura de jueces son rostro se hizo particularmente para los juicios que se trate de delincuencia organizada, y donde la persona juzgadora pueda correr algún riesgo al dictar una sentencia.

“Se consideró la necesidad de que hubiera, se llaman jueces sin rostro, qué quiere decir esto, que no se conozcan sus nombres de quién realizar una sentencia. Porqué es esto, por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas que muchas veces ponen en riesgo a los jueces a las jueces y que al permitir este mecanismo se da la posibilidad de que se haga la sentencia protegiendo la vida de las personas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que se tiene que hacer “con toda pulcritud” para que esta figura de jueces sin rostro no sea utilizada en otros temas fuera de su propósito principal.

Cabe resaltar que los jueces sin rostro podrán aplicar sólo en ciertos delitos que están contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y que será parte de la administración del Poder Judicial de la Federación además de una solicitud del Ministerio Público.

Adicionalmente se ordenan medidas que prevén la protección de la identidad de las personas juzgadoras en estos casos particulares de la delincuencia organizada.

Ya que en casos anteriores se tienen registros de que grupos del crimen organizado han llegado a atentar contra la vida de los jueces que dictan sentencia en contra de uno de sus miembros por estos delitos.