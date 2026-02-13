El senador Javier Corral, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que es urgente revisar y corregir la reforma judicial antes de 2027, año en el que se prevén elecciones judiciales.

Javier Corral destacó que se deben analizar los perfiles de los jueces sin rostro, pues los gobernadores se habrían aprovechado de esta medida e impusieron a quienes ellos quisieron.

Durante una mesa de análisis, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, dijo que es necesario revisar y corregir la reforma judicial en especial en el tema de los jueces sin rostro.

Javier Corral señaló que gobernadores se aprovecharon de la medida de los jueces sin rostro e impusieron personas, por lo que es necesario garantizar, antes del 2027:

Jueces con perfil judicial y profesionalización

Buen papel de los Comités de Evaluación en los procesos

Sorteo claro

Asimismo, Javier Corral señaló que, ante los análisis internacionales que se realizan sobre la reforma judicial, el Senado también debe prestar atención a estos señalamientos.

El senador Javier Corral reiteró que no se puede legislar una medida con la de jueces sin rostro sin antes revisar y corregir la reforma judicial y atender los llamados internacionales.