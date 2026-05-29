La audiencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida para el martes 2 de junio a las 9:45 horas debido a la ausencia del senador Javier Corral, señalado como presunta víctima de secuestro en 2024.

El caso responde a la impugnación de Corral contra la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal por el “Corralazo”, pero su inasistencia retrasó el proceso.

Los abogados de Maru Campos acusaron persecución política y presiones desde la Federación, mientras la gobernadora panista insiste en que se trata de un caso reabierto por intereses particulares.

Audiencia por “secuestro” de Javier Corral se difiere; abogados de Maru Campos acusan persecución política

Luego de que se diera a conocer que la audiencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos sería reprogramada ante la ausencia del senador Javier Corral, los abogados de Campos acusaron que hay una persecución política en su contra.

El abogado Roberto Gil Zuarth denunció presiones políticas y protección desde la Federación para favorecer al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, ahora legislador por Morena; según la defensa de Maru Campos, se busca atraer el caso a la FGR para beneficiar intereses particulares.

Fue diferida la audiencia de Maru Campos, Gobernadora de #Chihuahua, debido a que no acudió el senador Javier Corral, presunta víctima.



El juez fijó una nueva fecha para el próximo martes 2 de junio, a las 9:45 horas. pic.twitter.com/UIVDz6MNrA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

¿Qué es el Corralazo?

El caso denominado “El Corralazo” se remonta a agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral por presuntos peculado y desvío de recursos en un restaurante de la Ciudad de México.

El operativo no prosperó debido a la intervención de altos funcionarios capitalinos, entre ellos Ulises Lara, actual vocero de la FGR.

Los representantes legales de Maru Campos acusan directamente a Corral de maniobrar para reabrir un asunto que la Fiscalía ya había cerrado con un no ejercicio de la acción penal: “Busca atraer la investigación a la FGR para favorecerse”, señalaron.

Además, los abogados de Maru Campos vincularon a funcionarios de Sinaloa con posibles nexos al narcotráfico, en un contexto de tensiones políticas crecientes contra la gobernadora panista.

Maru Campos ha calificado estos señalamientos como parte de una persecución orquestada por su oposición al actual gobierno federal, aunque la FGJCDMX ha aclarado que la notificación no implica una imputación formal contra Campos, sino que responde exclusivamente a la impugnación presentada por Corral.