La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua detuvo a un presunto implicado en el delito de peculado agravado por el uso indebido de medicamentos oncológicos, situación que habría afectado el acceso oportuno a tratamientos, principalmente en pacientes infantiles.

La denuncia fue presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021 al interior del Instituto Chihuahuense de la Salud, donde presuntamente se desviaron medicamentos esenciales como Pegfilgrastim y Trastuzumab.

Detienen a exfuncionario por desvío de medicamentos oncológicos en Chihuahua

El imputado, identificado con las siglas A.V.CH., fue detenido la noche del lunes 6 de abril de 2026, con el objetivo de presentarlo ante el juez de la causa. La orden de aprehensión se ejecutó con apego a derecho y respeto al debido proceso.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido se desempeñaba como Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de la Salud y habría dispuesto de manera indebida de medicamentos oncológicos de alto costo, particularmente Pegfilgrastim y Trastuzumab.

La carpeta de investigación de la FACH señala que la conducta se materializó mediante la prescripción y suministro sin justificación médica, con indicaciones inadecuadas.

Además, se detectó una receta médica fechada el 1 de septiembre de 2021 que incluía tratamientos que no correspondían a un diagnóstico clínico acreditado. Al respecto, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, destacó la gravedad del caso al tratarse de recursos destinados a pacientes en condiciones vulnerables.

FACH investiga uso irregular de recetas médicas

Las autoridades informaron que cada uno de estos medicamentos tiene un valor aproximado de 107 mil 870 pesos. Asimismo, se determinó que, en presunto contubernio con otros servidores públicos, se elaboraban recetas médicas sin que los pacientes las necesitaran, con el fin de obtener beneficios económicos indebidos.

El Pegfilgrastim permite a pacientes en quimioterapia recuperar sus defensas y prevenir infecciones que ponen en riesgo su vida. Por su parte, el Trastuzumab es un tratamiento especializado que combate células cancerosas agresivas y representa una oportunidad de supervivencia, especialmente en menores.

Este caso no solo representa una posible conducta delictiva, sino también un hecho profundamente doloroso para la sociedad, ya que cada dosis está destinada a personas que luchan por su vida. El uso indebido de estos medicamentos implica una falta a la ley y una afectación directa a pacientes vulnerables.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua reiteró su compromiso de actuar con firmeza y llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias en la persecución de delitos de corrupción cometidos por servidores públicos.