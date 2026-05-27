El senador Javier Corral Jurado aseguró que Maru Campos “se victimiza” con la citación de la Fiscalía General de la República (FGR), pactada para este miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

De acuerdo con el senador, la gobernadora de Chihuahua está distorsionando un “mero trámite jurisdiccional” al acusar persecución política.

Además, Javier Corral reiteró sus señalamientos en contra de Maru Campos por el intento de detención de autoridades de Chihuahua en la Ciudad de México (CDMX) en su contra en 2024.

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua impugnó el no ejercicio de acción penal contra Maru Campos tras su denuncia por privación ilegal de la libertad y abuso de la autoridad.

Javier Corral acusa a Maru Campos de distorsionar un “trámite jurisdiccional”

De acuerdo Con Javier Corral, Maru Campos está distorsionando un “mero trámite jurisdiccional” por la citación del la FGR.

Asimismo, aseguró que los señalamientos por presunta persecución política le resulta irónico luego de que la gobernador a de Chihuahua y “sus funcionarios corruptos y déspotas” lo quisieron detener en 2024 en la CDMX.

“@MaruCampos_G se victimiza y distorsiona un mero trámite jurisdiccional acusando persecución política. La ironía es brutal… La ironía brutal es que María Eugenia Campos denuncia “persecución” por un mero trámite que le favorece, mientras que ella y sus funcionarios corruptos y déspotas actuaron de manera artera, ilegal y fraudulenta al intentar detenerme” Javier Corral

Javier Corral vs Maru Campos (Javier Corral/ X)

Javier Corral reiteró sus señalamientos contra la gobernadora y aseguró que “no ha dejado de acumular delitos e irregularidades” como una supuesta venganza por la denuncia que interpuso en su contra.

Además, señaló que la gobernadora está citada en la Fiscalía CDMX para continuar con el proceso de la impugnación que presentó contra la no acción penal contra Maru Campos.

Fiscalía CDMX cita a Maru Campos por caso Javier Corral

Por otra parte, Javier Corral compartió la notificación judicial a Maru Campos de la carpeta de investigación CI-FIEAE/C(UI/D/00238/08-2024.

En dicha notificación se señala que Maru Campos debe comparecer en la Sala de Oralidad Número 8 del Poder Judicial de la CDMX en la colonia San Mateo de Xochimilco el 29 de mayo a las 10:00 horas.

Esto por presuntas omisiones del Ministerio Público relacionadas con la investigación por privación de libertad contra Javier Corral.

Cabe señalar que la denuncia penal de Javier Corral no es sólo contra Maru Campos, sino contra Luis Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal anticorrupción de Chihuahua.

Javier Corral vs Maru Campos (Javier Corral/ X)