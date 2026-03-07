Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano, fijó su postura ante la disculpa pública que exige el morenista Cuauhtémoc Blanco por los espectaculares en los que se le señala de violentador.

“Señor Cuauhtémoc Blanco: La disculpa que pide, usted se la debe a las miles de mujeres en este país que exigen justicia frente a sus agresores y se enfrentan a un sistema que los protege” Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano

En opinión de la diputada, la disculpa debería venir de Cuauhtémoc Blanco, a quien acusó de pretender impulsar iniciativas para castigar a mujeres que presenten denuncias falsas, en lugar de proponer sanciones a violentadores.

La mención de Cuauhtémoc Blanco por el Día Internacional de la Mujer (Redes sociales)

Movimiento Ciudadano exige a Cuauhtémoc Blanco renunciar a su fuero

En respuestas a Cuauhtémoc Blanco, la diputada de Movimiento Ciudadano sentenció que, si realmente quiere demostrar su inocencia, entonces el diputado de Morena debería renunciar a su fuero y enfrentar la justicia.

“Si realmente quiere dar un mensaje claro, pida licencia, renuncie al fuero y enfrente a la justicia” Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano

Ivonne Ortega instó a Cuauhtémoc Blanco a “dejar de usar el poder para protegerse” de las acusaciones que pesan en su contra, entre las que se incluye el intento de violación en 2024 contra su media hermana, Nidia Fabiola.

En días pasados, el diputado Cuauhtémoc Blanco ya había adelantado que presentaría acciones legales contra la bancada de Movimiento Ciudadano por el uso no autorizado de su imagen y daño moral al llamarlo violentador.

“Ahí se les voy a meter una demanda del tamaño del mundo, porque usaron mi imagen sin autorización. Estoy esperando que salga la resolución para meterles una denuncia a Movimiento Ciudadano” Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena

Cuauhtémoc Blanco responde a la iniciativa para castigar a mujeres que presenten denuncias falsas

Durante un encuentro deportivo en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco comentó que presentaría una iniciativa en la que se castigue de igual manera tanto a agresores como a mujeres que denuncien falsamente.

“Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño, que aplastó mi imagen” Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena

No obstante, explicó en un comunicado que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que las versiones que circulan sobre su contenido corresponden, dijo, a interpretaciones.

Agregó que el proyecto aún está en elaboración e incluso afirmó que respeta la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia.