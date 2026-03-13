Cuando estuvo al frente del gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco habría pactado un contrato por millones de pesos con una empresa de publicidad que tenía un día de ser creada.

Reportes señalan que se trata de Esinnova S.A. de C.V., empresa que consiguió un contrato con el gobierno de Morelos por 6.3 millones de pesos bajo el mando de Jean Aoki Reyes Urióstegui.

Esinnova S.A. de C.V. firmó contrato con gobierno de Cuauhtémoc Blanco el mismo día que fue creada

Una investigación de La Razón reveló que Cuauhtémoc Blanco acordó un contrato de 6.3 millones de pesos con la empresa Esinnova S.A. de C.V. por publicidad oficial el 2 de mayo de 2019.

Cuauhtémoc Blanco, político. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

El pactado con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos fue su primer contrato, pues la empresa había sido creada ese mismo día con la representación legal de Jean Aoki Reyes.

El gobierno de Morenos otorgó el contrato millonario a Esinnova S.A. de C.V. pese a que no contaba con la infraestructura ni la experiencia para abastecer el servicio que se solicitaba.

Jean Aoki Reyes dueño de empresa de seguridad contratada por la UAEM

La investigación en torno a la empresa de Jean Aoki Reyes Urióstegui surge al indagar la compañía que prevé de seguridad a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Jean Aoki Reyes Urióstegui sería el representante legal de Sistemas en Seguridad Hebron, S de RL de CV, que vigila los campus de la UAEM, muchos en paro debido a la desaparición y feminicidios de estudiantes.

Alumnos de esta universidad en Morelos denuncian la poca o nula seguridad, pese a que la UAEM tiene un contrato con Hebron por 30 millones 72 mil 278 pesos por el servicio de todas las locaciones.