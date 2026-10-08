Ivonne Ortega abandonó la conferencia en la Cámara de Diputados, luego de que una reportera preguntara abiertamente si Movimiento Ciudadano dirigirá la candidatura de Grecia Quiroz.

“No ofenda, no va la pregunta, no va a haber más preguntas si son de este tipo ¡Vámonos!” Ivonne Ortega, Movimiento Ciudadano

Visiblemente molesta, la coordinadora de Movimiento Ciudadano se alejó de la conferencia e invitó a sus compañeros a hacer lo mismo, mientras que la reportera se disculpó por la pregunta.

Los presentes justificaron el actuar de Ivonne Ortega, señalando que Grecia Quiroz no asistió a la conferencia con fines electorales, sino como víctima para solicitar que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo.

Ivonne Ortega abandona conferencia tras pregunta sobre candidatura de Grecia Quiroz (Especial)

Grecia Quiroz niega acto político con Movimiento Ciudadano

Este miércoles 7 de octubre, integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano y Grecia Quiroz participaron en una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados.

El encuentro tenía el fin de presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a que atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

En su intervención, Grecia Quiroz hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy, señalando que su presencia en el Congreso era como víctima, no como presidenta municipal de Uruapan:

“Vengo como una mujer que perdió a su compañero, vengo representando a mis hijos de dos y tres años que perdieron a su padre”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Tras el desencuentro de Ivonne Ortega con la prensa, la alcaldesa de Uruapan afirmó que pertenece al Movimiento del Sombrero y que el respaldo de Movimiento Ciudadano es por empatía, no un acto político de cara a 2027.

Ivonne Ortega abandona conferencia tras pregunta sobre candidatura de Grecia Quiroz (Especial)

Justifican abandono de conferencia por parte de Ivonne Ortega

A raíz del episodio, la diputada Guadalupe Araceli Mendoza dijo que la molestia de la diputada Ivonne Ortega se debía a que Grecia Quiroz asistió al Congreso de la Unión en carácter de víctima.

Explicó que su intención era que su presencia se centrara en exponer su petición a la FGR y a la presidenta Claudia Sheinbaum, no por cuestiones políticas rumbo a 2027.