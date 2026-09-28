Grecia Quiroz acusó que como parte de una guerra sucia en su contra en Michoacán, buscan meterla a la cárcel “a como dé lugar”; asegura que no les tiene miedo.

“Hoy quieren meterme a la cárcel porque quieren regresar a saquear Uruapan”.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

La alcaldesa compartió dicha denuncia la noche del domingo 27 de septiembre, mediante sus redes sociales, en donde señaló que sólo buscan regresar a saquear a Uruapan.

Aunque no dio a conocer el delito por el que la querrían meter a la cárcel, la aseveración de Grecia Quiroz se da en medio de las acusaciones de Yesenia Méndez y Juan Manzo.

Grecia Quiroz acusa guerra sucia en su contra con plan para meterla a la cárcel

Mediante su perfil en Facebook, Grecia Quiroz acusó que se le reveló que “a como dé lugar” quieren meterla a la cárcel, inventándole cosas, como parte de una guerra sucia en Michoacán.

Grecia Quiroz denuncia guerra sucia en su contra con plan para meterla en la cárcel
Grecia Quiroz denuncia guerra sucia en su contra con plan para meterla a la cárcel (Grecia Quiroz)

Aunque no dio a conocer si se le abrió una carpeta de investigación, Grecia Quiroz aseguró que la difamarán los mismos corruptos de siempre, que buscan lastimar a Uruapan.

Añadió que no le tiene miedo a lo que están orquestando, ni a las campañas de desprestigio o a la guerra sucia, porque aquellas personas representan lo más oscuro de la política.

Por lo que Grecia Quiroz advirtió que seguirá señalando la corrupción y el daño que le hicieron a Uruapan, aunque tampoco permitirán que dañen ni su honor, ni el de su familia.

Grecia Quiroz acusa que buscan utilizar a la Fiscalías para quitarla del cargo

Grecia Quiroz aseveró que no duda que utilicen a la Fiscalía para quitarla del cargo, ya que les duele no poder robarse el dinero que obtenían de Uruapan previamente a su llegada.

Añadió que desde hace 10 meses han buscado derrocarla y encarcelarla para imponer a los mismos de siempre; aunque no dio nombres, sí señaló que Michoacán reconocerán sus intereses.

De momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha dado a conocer alguna carpeta de investigación en contra de Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz asegura que asesinato de Carlos Manzo es un crimen de Estado
Grecia Quiroz y Carlos Manzo (Grecia Quiroz/ X)