Grecia Quiroz acusó que como parte de una guerra sucia en su contra en Michoacán, buscan meterla a la cárcel “a como dé lugar”; asegura que no les tiene miedo.

“Hoy quieren meterme a la cárcel porque quieren regresar a saquear Uruapan”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

La alcaldesa compartió dicha denuncia la noche del domingo 27 de septiembre, mediante sus redes sociales, en donde señaló que sólo buscan regresar a saquear a Uruapan.

Aunque no dio a conocer el delito por el que la querrían meter a la cárcel, la aseveración de Grecia Quiroz se da en medio de las acusaciones de Yesenia Méndez y Juan Manzo.

Grecia Quiroz acusa guerra sucia en su contra con plan para meterla a la cárcel

Mediante su perfil en Facebook, Grecia Quiroz acusó que se le reveló que “a como dé lugar” quieren meterla a la cárcel, inventándole cosas, como parte de una guerra sucia en Michoacán.

Grecia Quiroz denuncia guerra sucia en su contra con plan para meterla a la cárcel (Grecia Quiroz)

Aunque no dio a conocer si se le abrió una carpeta de investigación, Grecia Quiroz aseguró que la difamarán los mismos corruptos de siempre, que buscan lastimar a Uruapan.

Añadió que no le tiene miedo a lo que están orquestando, ni a las campañas de desprestigio o a la guerra sucia, porque aquellas personas representan lo más oscuro de la política.

Por lo que Grecia Quiroz advirtió que seguirá señalando la corrupción y el daño que le hicieron a Uruapan, aunque tampoco permitirán que dañen ni su honor, ni el de su familia.

Grecia Quiroz acusa que buscan utilizar a la Fiscalías para quitarla del cargo

Grecia Quiroz aseveró que no duda que utilicen a la Fiscalía para quitarla del cargo, ya que les duele no poder robarse el dinero que obtenían de Uruapan previamente a su llegada.

Añadió que desde hace 10 meses han buscado derrocarla y encarcelarla para imponer a los mismos de siempre; aunque no dio nombres, sí señaló que Michoacán reconocerán sus intereses.

De momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha dado a conocer alguna carpeta de investigación en contra de Grecia Quiroz.