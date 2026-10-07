Grecia Quiroz acompañó a la legisladora independiente Guadalupe Mendoza Arias a San Lázaro para solicitarle a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

La viuda del entonces alcalde de Uruapan, estuvo arropada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Ciudadano (MC).

Solicitan a la FGR atraer investigación del asesinato de Carlos Manzo

Guadalupe Mendoza Arias, presentó un Punto de Acuerdo, en la Cámara de Diputados, para que la FGR asuma formalmente las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre de 2025.

“Congreso de la Unión, exhorto a la Fiscalía de la República, con pleno respeto a la autonomía constitucional y en el ámbito de sus atribuciones, que ejerza en la facultad de investigación del homicidio de Carlos Manzo” Guadalupe Mendoza Arias

En su discurso, Mendoza Arias -de 45 años- advirtió que no permitirá que la investigación quede inconclusa y mucho menos se use para fines políticos y actos electorales de cara a las elecciones del 2027.

“No voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un callejón sin salida, a crear teorías falsas. No permitiré que se deje lado la línea de investigación ni permite que ciertos actores políticos ocupen esta carpeta de investigación para fines políticos y electorales” Guadalupe Mendoza Arias

🔴#Ultima 🚨Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, está en San Lázaro, arropada por diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN. Anuncian un punto de acuerdo para que la @FGRMexico atraiga la investigación por el homicidio de Carlos Manzo. #CarlosManzo #GreciaQuiroz #SanLázaro #FGR# — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 7, 2026

Por su parte, una vez más, Grecia Quiroz -de 36 años- sentenció que llegará hasta las últimas consecuencias para descubrir quién fue el autor intelectual del homicidio.

“Caiga quien caiga, hasta donde sea, llegaré hasta las ultimas consecuencias. Se habla de avances, pero quién nos ha dicho quién fue quien lo mando a matar, a quién le estorbaba, qué intereses profundos oscuros estaban detrás de este asesinato” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz hace un llamado a Claudia Sheinbaum y a la FGR

Agradeciendo el apoyo de las y los diputados del PAN y del MC, Grecia Quiroz reservó un espacio en su discurso para hacer un llamado público a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy.

En su llamado exige justicia y pide que su caso sea atendido en calidad de víctima indirecta, haciendo a un lado los intereses políticos.

“Hago un llamado respetuoso, pero muy directo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que sea la Federación quien tome la investigación. Hago un llamado a la Fiscalía, a Ernestina Godoy, para que me escuche en calidad de víctima indirecta. No estoy pidiendo un favor, es algo que me corresponde y que tengo exigiendo” Grecia Quiroz