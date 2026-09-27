Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, respondió a quienes han cuestionado su viaje a Estados Unidos y explicó que su visita tiene como propósito acercarse a las familias migrantes y conocer directamente sus necesidades.

“La visita tiene como propósito conocer directamente las necesidades de las familias migrantes.Es importante mencionar que vivir fuera de México no significa que las autoridades deban olvidarse de su bienestar ni del de sus familias.” Grecia Quiroz

La alcaldesa Grecia Quiroz realiza una gira por California, donde se ha reunido con empresarios, líderes michoacanos y representantes de la comunidad mexicana.

Entre las actividades también se encuentra un acercamiento con comerciantes connacionales en Oxnard y encuentros para hablar sobre inversión, comercio y promoción turística de Uruapan.

Grecia Quiroz explica su viaje a Estados Unidos (@GreciaMich2027 / X)

Grecia Quiroz explica por qué viajó a Estados Unidos

A través de un mensaje publicado en X, Grecia Quiroz señaló que vivir fuera de México no significa que las autoridades deban olvidarse de los migrantes ni de sus familias.

La alcaldesa sostuvo que el viaje busca conocer de primera mano la realidad de los mexicanos en Estados Unidos y escuchar sus preocupaciones. “Venimos a visitar y a conocer las necesidades que también ellos tienen”, expresó en su posicionamiento.

“Por eso estamos aquí, venimos a visitar y a conocer las necesidades que también ellos tienen.Los servidores públicos también deben acercarse a la realidad que viven las y los mexicanos en Estados Unidos, y no solo a asistir a convenciones o reuniones con figuras internacionales. Esta es nuestra verdadera realidad y es donde debemos pararnos como servidores públicos” Grecia Quiroz

Quiroz también defendió que los servidores públicos deben acercarse a las comunidades mexicanas en el extranjero y no limitar sus actividades a convenciones o reuniones con figuras internacionales.

MENSAJE A QUIENES CRITICAN EL VIAJE A ESTADOS UNIDOS 🇲🇽🇺🇸



La visita tiene como propósito conocer directamente las necesidades de las familias migrantes.



Es importante mencionar que vivir fuera de México no significa que las autoridades deban olvidarse de su bienestar ni del de… pic.twitter.com/EPzHJuvEvb — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 26, 2026

La gira de Grecia Quiroz ocurre después de cuestionamientos sobre los motivos de su viaje; previamente, Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, había señalado que la visita tendría como objetivo escuchar a los migrantes y conocer sus inquietudes, además de explorar oportunidades para que puedan invertir en Michoacán.

Durante su encuentro en Santa Fe Springs, California, Grecia Quiroz también defendió la relación de los migrantes con sus comunidades de origen y rechazó que vivir o trabajar en Estados Unidos implique abandonar sus raíces.