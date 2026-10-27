Grecia Quiroz acusó que Juan Manzo la ha traicionado por un cargo rumbo a las elecciones 2027.

“Ahí se rumora que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí” Grecia Quiroz

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la alcaldesa, viuda de Carlos Manzo, señaló que a un año del asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, decidió convocar una marcha por la justicia y la paz.

Asimismo, Grecia Quiroz resaltó que se ha olvidado el caso del asesinato de Carlos Manzo conforme se acerca el 2027 y, en cambio, se han centrado en atacarla para que no participe en las elecciones.

Juan Manzo la traicionó por un cargo en 2027, asegura Grecia Quiroz

Grecia Quiroz compartió que, en el marco de las elecciones 2027, se ha puesto de lado el asesinato de Carlos Manzo y la han colocado en el foco de los ataques.

De acuerdo con la alcaldesa de Uruapan, durante los últimos meses hasta Juan Manzo, hermano del líder del Movimiento del Sombrero, dejó de realizar denuncias por el homicidio y volcó sus ataques hacia ella.

“Hasta el mismo hermano, quien denunciaba al mismo partido y a quienes estaban dentro de él dejó de hacerlo de unos meses para acá y decidió volcar los ojos hasta que yo tuve que estar involucrada” Grecia Quiroz

Asimismo, compartió que se han acercado a ella para compartirle que “se rumora” que le prometieron a Juan Manzo un cargo en 2027 a cambio de golpetearla hasta dejarla fuera en las próximas elecciones.

“Ahí se rumora que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí y que a como dé lugar me dejaran a un lado para la participación que se viene” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz asegura que participará en 2027 solo si la ciudadanía la respalda

Por otra parte, Grecia Quiroz señaló que participará en las elecciones 2027 sólo si la ciudadanía la respalda y aclaró que de no ser así, “no pasa nada”.

“Si la ciudadanía respalda a tu servidora ahí voy a estar y si no, no pasa nada” Grecia Quiroz

Asimismo, resaltó que mantendrá su trabajo por la gente y respetará lo que el pueblo determine, a diferencia de quienes buscan “pisotear la voluntad de los ciudadanos”.