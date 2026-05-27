Isaí Martínez, sobrino de “El Chapo”, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, mejor conocido como penal del Altiplano en el Estado de México.

De acuerdo con imágenes compartidas por medios de comunicación, Isaí Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras ser detenido en Nogales el pasado 26 de mayo.

Alrededor de las 15:30 horas de este miércoles 27 de mayo, el sobrino de “El Chapo” e integrante del Cártel de Sinaloa llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Penal del Altiplano ha recibido a varios familiares y al propio Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se fugó del lugar el 11 de julio de 2015.

Isaí Martínez, sobrino de “El Chapo” Guzmán, es trasladado al penal del Altiplano

Alrededor de las 12:25 horas de este miércoles 27 de mayo, Isaí Martínez, sobrino de “El Chapo”, salió de la base aérea militar de Hermosillo con destino al Penal del Altiplano.

Aproximadamente a las 14:30 horas llegó al AIFA rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, como se observó en varias imágenes, aunque las autoridades no se han pronunciado.

Asimismo, Milenio señaló que Isaí Martínez fue trasladado desde Sonora al Estado de México en un avión militar, aunque no se grabó el momento de su llegada.

Se desconoce hasta el momento si a su llegada al penal del Altiplano será puesto a disposición de un juez como parte del proceso que enfrenta por delincuencia organizada.

Isaí Martínez, sobrino de El Chapo es trasladado al penal del Altiplano (Captura de pantalla)

Isaí Martínez se suma a los familiares de “El Chapo” que llegan al penal del Altiplano

Isaí Martínez llegará al penal del Altiplano, mismo lugar en el que estuvo su tío, “El Chapo” Guzmán, y del que se fugó en 2015, como han recordado tras el traslado.

Cabe destacar que Isaí Martínez es el cuarto familiar directo de El Chapo Guzmán que llega al penal del Altiplano, el último antes de su llegada fue uno de los hijos del líder del Cártel de Sinaloa.

Estos son los familiares de El Chapo Guzmán que han estado en el penal del Altiplano:

Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, ingresado en 2023 y extraditado a Estados Unidos meses después

Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano ingresado en 2005 y liberado en 2017 tras cumplir su condena

Arturo Guzmán Loera, también su hermano, ingresado en 2001 y asesinado dentro del penal del Altiplano en 2004