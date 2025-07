Dos aviones, uno de Aeroméxico y otro de Delta Airlines, estuvieron a punto de chocar en una pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Un video del mapa animado del sitio de rastreo de vuelos FlightRadar24 muestra el momento exacto del casi accidente en que el vuelo 590 de Delta Airlines empezaba su carrera de despegue al mismo tiempo que el 1631 de Aeroméxico estaba por aterrizar.

El incidente se registró este lunes 21 de julio, cuando un jet regional de Aeroméxico que se aproximaba para aterrizar en el AICM voló por encima y aterrizó delante de un Boeing 737 de Delta Air Lines que había comenzado su despegue.

En el video de la animación del sitio Flightradar 24 se observa que el vuelo 1631 de Aeroméxico Connect, un jet regional Embraer 190, pasó por encima del avión de Delta Airlines a menos de 60 metros cuando éste último ya estaba en movimiento.

Unos segundos después, el avión de Aeroméxico aterrizó adelante de la aeronave de Delta en la pista 5R.

Como medida, el despegue del vuelo de Delta Airlines fue detenido y el avión fue regresado de inmediato a la terminal, donde permaneció hasta su despegue tres horas más tarde.

En un comunicado, Delta detalló que el vuelo 590 tenía a bordo 144 pasajeros y seis tripulantes cuando los pilotos se percataron de que otro avión aterrizaba directamente frente a ellos.

La aerolínea estadounidense indicó que notificó el incidente tanto a las autoridades de aviación de México, como a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se lleva a cabo una investigación para saber qué exactamente qué ocurrió y donde estuvo la falla, así como para evitar que vuelva a ocurrir.

En conferencia Mañanera del Pueblo de este miércoles, Sheinbaum descartó que el personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) esté mal capacitado, destacando que están reconocidos internacionalmente.

“Siempre puede ocurrir un error. Afortunadamente, en este caso, no pasó a mayores y se dieron las alertas a tiempo para que no hubiera ningún accidente y se hace la revisión y todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo”

Claudia Sheinbaum