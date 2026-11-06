Blanca Cruz García, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó por qué no tuvo sospechas sobre las presuntas irregularidades administrativas atribuidas a Guadalupe Taddei.

En entrevista con López-Dóriga, Blanca Cruz señaló que las funciones de vigilancia administrativa no corresponden directamente a las consejerías, además de que ella tiene pocos meses de haber ingresado al INE.

Blanca Cruz señala que no tenía indicios sobre las presuntas irregularidades en el INE

Ante el cuestionamiento sobre si no sospechaba de la gestión de Guadalupe Taddei, Blanca Cruz aclaró que asumió como consejera en abril 2026, por lo que no contaba con indicios sobre la situación de su gestión.

De mi parte, yo ingresé al Consejo General en esta figura de consejera electoral en el mes de abril de este año. Decirte entonces, pues que no se tenían indicios de estas situaciones. Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Mario Jasso)

Asimismo, Blanca Cruz comentó que las consejerías electorales no tienen atribuciones legales directamente los procesos administrativos del INE, por lo que su intervención en ese ámbito es limitada.

En este sentido, explicó que la responsabilidad del control y vigilancia recae en otras áreas del INE, principalmente en la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las direcciones encargadas de los procedimientos internos.

Los tramos de control administrativo no nos corresponden a las consejerías como tal, no existe esa atribución en la vigilancia del tema administrativo. Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

Con sus explicaciones, la consejera delimitó las funciones de su cargo y justificó por qué, desde su incorporación al Consejo General, no contaba con elementos para sospechar de la gestión de Guadalupe Taddei.

Respecto a la denuncia que impondrá el INE en la Fiscalía General de la República (FGR), Blanca Cruz adelantó que será contra “quienes resulten responsables” y no directamente contra la exconsejera presidenta.