Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) irán en alianza por la gubernatura del estado de Coahuila en las elecciones 2027, así lo afirmó Luisa Alcalde.

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, señaló que el PT ha sido un aliado histórico, principalmente en el Congreso, pues han votado a favor de las reformas que ha impulsado el partido.

Militantes del Partido del Trabajo (Cortesía )

Luisa Alcalde confirma alianza de Morena y PT en Coahuila rumbo a elecciones 2027

Durante su visita en Coahuila, Luisa María Alcalde confirmó que Morena y PT irán en alianza por la gubernatura del estado en las elecciones 2027 al considerarlo un gran aliado del movimiento.

La dirigente nacional de Morena comentó que la alianza con PT en Coahuila se formalizará en 2026, rumbo a elecciones de las diputaciones locales, a realizarse en junio de 2027.

Cabe mencionar que Luisa Alcalde se encontraba en Coahuila como parte de los trabajos de organización territorial de Morena, como la afiliación y la conformación de los comités seccionales.

Luisa Alcalde aseguró que Morena seguirá “tocando puertas” y consolidando el movimiento en Coahuila, pues asegura que existen las condiciones favorables para que sigan creciendo en el estado.