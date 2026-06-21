El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado para aclarar que el evento organizado por la FIFA en el Castillo de Chapultepec cumplió con las normas de protección patrimonial.

Ante las críticas recibidas por realizar esta actividad en un recinto histórico, la institución subrayó que el objetivo fue proyectar la cultura mexicana ante más de 200 delegados internacionales previo al Mundial 2026.

INAH asegura que fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec cumplió con las normas y la protección del recinto

INAH aclaró que el evento organizado por la FIFA en el Castillo de Chapultepec, realizado el pasado 10 de junio de 2026, se llevó a cabo con estricto apego a la normatividad vigente.

La institución aseguró que se implementaron todas las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble histórico y que la actividad cumplió con los requisitos establecidos para este tipo de espacios patrimoniales.

Fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec cumplió normas, aclara el INAH (@INAHmx / X )

INAH aseguró que el objetivo principal del evento de la FIFA fue promover el patrimonio cultural de México ante más de 200 representantes de distintos países, en el marco del Mundial 2026.

La aclaración del INAH surgió como respuesta a diversos cuestionamientos y críticas que generó la realización de dicho evento en un inmueble de tal relevancia histórica.

FIFA pagó por los costos de la fiesta en el Castillo de Chapultepec

INAH agregó que el Castillo de Chapultepec es un espacio emblemático que históricamente ha albergado diversos encuentros culturales, académicos y diplomáticos, tanto nacionales como internacionales.

A través del comunicado se precisó que la FIFA cubrió los costos de organización y el pago de derechos por el uso del espacio, lo cual sumó un monto superior a un millón de pesos.

INAH destacó que el Castillo de Chapultepec es uno de los más emblemáticos del país por haber sido el escenario de múltiples acontecimientos relevantes en la historia nacional.