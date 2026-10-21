Zoé Robledo anunció una propuesta de aumento salarial del 8% para los trabajadores del IMSS como parte de una negociación con la representación sindical y de un plan integral para fortalecer tanto las condiciones laborales como la atención a los derechohabientes.

La iniciativa del director general del IMSS contempla mejoras económicas directas, procesos de basificación y acciones para modernizar servicios e infraestructura médica.

El planteamiento surge en un contexto de demandas laborales por mejores condiciones de trabajo y busca equilibrar el fortalecimiento del personal con la continuidad de la atención médica.

Zoé Robledo propone aumento salarial de 8% a trabajadores del IMSS

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que tras una plática con el sindicato propuso un aumento salarial de 8%, dividido en 4% al salario tabular y 4% a la renta de vivienda.

Zoé Robledo aclaró que el Consejo Técnico del IMSS aprobó este aumento salarial de 8%, subrayando que no afectará la atención médica.

El director del IMSS informó que tras una reunión con el sindicato la noche del 20 de octubre de 2026, se propone un aumento salarial de 8% para los trabajadores del Instituto.

Zoé Robledo acompañado de Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informaron que este se propone con la siguiente división; 4% al salario tabular y 4% al apoyo a la renta de vivienda.

Zoé Robledo del IMSS y Marath Bolaños de la STPS. (Tomada de video/Tu_IMSS)

Asimismo, Robledo apuntó que esta propuesta de aumento salarial fue aprobada por el Consejo Técnico del IMSS, además de que se garantiza no afectará la atención médico a los derechohabientes.

Sin embargo, trabajadores del IMSS han pronunciado su exigencia a un aumento del 10%.

Plan integral del IMSS para los trabajadores y derechohabientes propuesto por Zoé Robledo

Por otra parte, Zoé Robledo también adelantó algunos puntos que tendrá el plan integral del IMSS enfocado en trabajadores y derechohabientes, explicando que en la última semana de octubre 2026 lo compartirá de forma completa.

Mientras tanto, así quedó el plan integral para los trabajadores del IMSS:

Incremento salarial

Basificación de más de 10 mil trabajadores

Medicamentos e insumos con digitalización

Dotación adicional en cada servicio de equipo médico

Plan adicional para mantenimiento de instalaciones

Reposición de mobiliario médico

Plan integral para derechohabientes: