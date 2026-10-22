La Modalidad 40 no desaparece: esto aclara el IMSS sobre las pensiones

La Modalidad 40 del IMSS no desaparece; los cambios no afectan a quienes ya están inscritos, señala el instituto ante inquietudes sobre las modificaciones en pensiones.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el titular de la Unidad de Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Eduardo Alcaraz, explicó lo que ocurrirá.

Al respecto, indicó que la Modalidad 40 seguirá fungiendo como mecanismo que permite cotizar de manera voluntaria para conservar sus derechos como una futura pensión, en caso de dejar de laborar para un patrón.

Modalidad 40 no desaparece: IMSS aclara los cambios y detalles de las pensiones

Tras el decreto del 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las dudas que habría generado sobre las pensiones, el IMSS aclaró los cambios en la Modalidad 40.

Al respecto, el funcionario del IMSS señaló que los cambios acordados en el Consejo Técnico corresponderán sólo para las nuevas inscripciones en la Modalidad 40.

La primera es que quien se inscriba a dicho mecanismo lo hará con el salario correspondiente al último sueldo registrado ante el IMSS más una UMA; es decir, 117.31 pesos diarios.

Asimismo, la inscripción comenzará desde el día en que se solicite, sin contar con periodos anteriores, por lo que la Modalidad 40 descarta la retroactividad.

Por su parte, las personas trabajadoras independientes no podrán combinar la Modalidad 40, aunque sí tendrán oportunidad de cotizar en este esquema.

El IMSS destacó en este punto que el objetivo no es desaparecer la Modalidad 40, sino evitar simulaciones y que exista transparencia al momento de utilizarlo para las pensiones.

La Modalidad 40 no desaparece, asegura el IMSS (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Modalidad 40 del IMSS: cambios no afectarán a quienes ya están inscritos

Eduardo Alcaraz también resaltó que para las personas que ya están inscritas en la Modalidad 40 nada va a cambiar y se respetarán los lineamientos en que se registraron, así como:

Sus semanas cotizadas

Aportaciones voluntarias

Condiciones en las que se incorporaron

Además, el IMSS trabaja para simplificar los trámites y que de esta manera no se tenga que acudir de manera innecesaria a las oficinas.