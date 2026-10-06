Saúl Nevárez Jiménez es el nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango; ha trabajo en el IMSS por 29 años.

El médico cirujano reemplazará a Roxana Blanca Rivera Leaños, quien fue nombrada delegada del IMSS en Durango en abril de este año.

El cambio se produce tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, cuyo caso se encuentra bajo investigación.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

Saúl Nevárez Jiménez es un médico cirujano originario de Durango. Ha trabajado 29 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es especialista en medicina del trabajo y medicina interna.

Fue designado titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Durango.

Saúl Nevárez Jiménez, médico cirujano del IMSS (IMSS Tlaxcala)

¿Qué edad tiene Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Saúl Nevárez Jiménez y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

La información pública del doctor Saúl Nevárez Jiménez se basa en su formación y trayectoria por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Saúl Nevárez Jiménez y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

Al no ser una figura pública, se desconoce esta información sobre Saúl Nevárez Jiménez.

¿Qué estudió Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

Saúl Nevárez Jiménez es egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

es egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina Interna por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

Saúl Nevárez Jiménez, médico cirujano (IMSS)

¿En qué ha trabajado Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular del OOAD del IMSS en Durango?

De acuerdo con la carta informativa publicada por el IMSS, Saúl Nevárez Jiménez, dentro de la institución se ha desempeñado como: