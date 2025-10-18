El Partido Acción Nacional (PAN) inició una nueva etapa con un relanzamiento histórico encabezado por su presidenta nacional, Jorge Romero Herrera, quien anunció un partido moderno, cercano y ciudadano, basado en los valores de Patria, Familia y Libertad.

El evento se llevó a cabo en el Frontón México y marcó el inicio de lo que Romero denominó como “la nueva era azul”.

PAN se reinventa

Durante su mensaje, Romero subrayó que el PAN ahora es un partido más abierto, con elecciones primarias, encuestas y voto de la militancia, dejando atrás las decisiones cupulares.

“La alianza que más definirá nuestro destino es la que tendremos con los liderazgos ciudadanos… Queremos que Acción Nacional sea un vehículo ciudadano que les permita a todos los mexicanos decidir quiénes son los mejores candidatos” Jorge Romero, presidente nacional del PAN

El funcionario invitó a la ciudadanía a participar activamente, asegurando que no habrá más designaciones entre “cuates”, sino apertura total a hombres y mujeres que representan las causas ciudadanas.

Asimismo, se presentaron los tres ejes del relanzamiento del PAN:

Redefinir las causas, reviviendo el orgullo panista y la empatía con la gente

Reformar los estatutos, para abrir el partido a una etapa de participación, transparencia y democracia

Actualizar la identidad visual, con un logo renovado que refleje modernidad, cercanía y orgullo por su historia

Romero Herrera detalló que esta etapa es de renacimiento azul, y que Acción Nacional volverá a inspirar y defender el rumbo del país.

PAN impulsa innovación digital y participación juvenil

Durante el acto, la secretaria de Acción Juvenil, Daniela Aguilar, presentó la nueva aplicación digital del PAN, con la que cualquier persona podrá afiliarse o registrarse como candidata o candidato con solo un click.

El relanzamiento contó con la presencia de gobernadoras, legisladores, alcaldes, coordinadores, liderazgos nacionales y representantes de la sociedad civil, quienes coincidieron en que el PAN vive una nueva era junto a la ciudadanía, defendiendo la Patria, la Libertad y las Familias mexicanas.