Ante la polémica que se desató por el video de la sesión del 20 de octubre, en el que se puede ver que estaba jugando pádel, Cuauhtémoc Blanco dijo que aceptará que le apliquen una multa.

Así lo planteó el diputado de la bancada de Morena al ser cuestionado sobre el momento en el que fue exhibido por no atender de manera adecuada su trabajo legislativo.

Al responder al polémico video que circula en redes donde se observa que estaba jugando pádel en plena sesión, Cuauhtémoc Blanco sentenció que si así se decide, aceptará una multa.

Cuauhtémoc Blanco minimiza polémica por video jugando pádel en plena sesión

Ante los cuestionamientos por no atender en forma la sesión, Cuauhtémoc Blanco intentó minimizar los hechos, toda vez que al responder dijo que tiene que hacer ejercicio.

En ese sentido y al señalar que incluso está por practicarse pruebas médicas, Cuauhtémoc Blanco refirió que no va a ser la primera ni última vez que se le vea practicando ejercicio.

Cuauhtémoc Blanco intentó justificarse por polémico video jugando pádel y aceptó multa

Al continuar con su respuesta por el polémico video en el que se le observa jugando pádel en plena sesión, Cuauhtémoc Blanco intentó justificar lo ocurrido y aceptó ser multado.

Sobre lo ocurrido en la sesión virtual, Cuauhtémoc Blanco aseveró que ya no estaba jugando pádel cuando se realizaba la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pese a lo que se puede ver y oír en el polémico video, el diputado de Morena afirmó que su juego terminó a las 8 de la mañana, mientras que la sesión dio inicio en punto de las 10.

Cuestionado sobre la incongruencia de sus dichos, puso otro pretexto, pues dijo que él se encontraba en un lugar donde había señal, aun cuando sí se conectó al zoom para pasar asistencia y votar.

Finalmente, al insistir en su postura de minimizar los hechos, Cuauhtémoc Blanco agregó que si por lo ocurrido se determinar que debe pagar una multa, él está dispuesto a que se le aplique.

El lunes 20 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión en la que se dictaminó la Ley de Aguas Nacionales.

Sin embargo, el tema legislativo quedó un poco de lado debido a que uno de los integrantes de la comisión, Cuauhtémoc Blanco, fue exhibido por andar muy distraído de los trabajos.

Lo anterior debido a que durante la sesión virtual, el diputado de Morena estaba jugando pádel, como se puede comprobar en un polémico video que le ha costado críticas y reclamos.