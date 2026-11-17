El Consejo General del IECM aprobó la destrucción de documentación electoral utilizada y sobrante de la Elección de COPACO 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como la desactivación del líquido indeleble empleado durante estos mecanismos de participación ciudadana.

La documentación incluye boletas utilizadas y sobrantes, tanto de la elección como de las consultas, además de materiales correspondientes al voto anticipado, actas, documentación auxiliar, actas de escrutinio y cómputo del Sistema Electrónico por Internet (SEI) y listados de claves de elector de quienes emitieron su voto y opinión por internet.

IECM donará documentación electoral a la CONALITEG

La destrucción está programada para la primera quincena de diciembre de 2026. Para llevarla a cabo, los materiales serán trasladados al centro de acopio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el acompañamiento de personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística y de la Oficialía Electoral, a fin de garantizar la cadena de custodia.

El Instituto suscribirá un convenio con la CONALITEG para donar la documentación, que será aprovechada en la producción e impresión de libros de texto gratuitos y otros materiales de apoyo educativo.

Esta acción se realizará mediante el programa Recicla para Leer, iniciativa que promueve el aprovechamiento responsable de los recursos y el reciclaje de papel.

Reservarán boletas para estudiar el voto nulo

Aunque la mayor parte de los materiales será destruida, el IECM reservará una muestra de boletas para elaborar un estudio sobre el voto nulo registrado en la Elección de COPACO 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Una vez concluido ese análisis, las boletas reservadas se integrarán al proceso de destrucción de la documentación electoral correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

IECM aprueba destrucción de boletas (cortesía)

IECM también aprobará la desactivación del líquido indeleble

El Consejo General también aprobó la desactivación y el confinamiento del líquido indeleble utilizado en estos mecanismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La medida considera que este material tiene una vida útil de ocho meses, por lo que se determinó realizar el procedimiento para su disposición final.

Con estas decisiones, el Instituto busca cumplir las disposiciones para el manejo, traslado y destrucción de los materiales utilizados y sobrantes, así como para la disposición final del líquido indeleble empleado en los ejercicios de participación ciudadana en CDMX.