El Colegio Académico de la UAM realizó este lunes 16 de noviembre una sesión urgente para analizar el movimiento estudiantil en la UAM, revisar las respuestas institucionales y formular propuestas para atender las demandas del alumnado en las cinco unidades universitarias.

La reunión correspondió a la sesión urgente 592 y se llevó a cabo en modalidad híbrida, con sede en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General y participación remota.

La discusión abordó temas de infraestructura, servicios, transparencia, condiciones académicas, atención a la violencia de género y respeto a la organización estudiantil.

UAM presenta balance de los pliegos estudiantiles

Como parte del primer punto del orden del día, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, presentó un balance de los cinco pliegos estudiantiles, que agrupan 220 puntos y un total de 446 peticiones.

Entre los asuntos planteados se encuentran necesidades de laboratorios y talleres, transparencia presupuestal, personal académico, infraestructura, sanitarios, alimentación, becas, seguridad y garantías de no represalias.

De acuerdo con el balance, 118 solicitudes a Rectoría General permanecen activas. De ellas, 56 ya registran avances o compromisos con fechas específicas.

El rector general de la UAM, también informó sobre la adquisición de seis vehículos eléctricos institucionales, cuyo costo fue de cuatro millones 922 mil 390 pesos con dos centavos. Reiteró la decisión de desincorporarlos y venderlos para destinar los recursos a becas, aunque el proceso todavía está pendiente de concretarse.

Además, recordó la suspensión del Acuerdo 03/2026, la revisión del Acuerdo 11/2024 sobre racionalidad presupuestaria y austeridad, así como la publicación de un análisis técnico de la compra.

Colegio Académico de la UAM realiza sesión urgente (cortesía )

Rectoría General solicita revisión del presupuesto a la ASF

Durante su intervención, el rector general Gustavo Pacheco dio a conocer que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación incluir una auditoría integral del presupuesto 2026 en su programación para 2027.

Según lo expuesto, la fiscalización correspondiente a 2025 continuaba en curso. También señaló que el subsidio federal para el próximo año tendría un incremento de 6.8 por ciento.

En materia académica, el rector general de la UAM sostuvo que el calendario del trimestre 26-O continúa vigente y que cualquier ajuste deberá ser determinado por el Colegio Académico.

También advirtió sobre los plazos para ejercer los recursos destinados a obras y mantenimiento, además de la necesidad de continuar con la aprobación del presupuesto 2027.

Rectorías de unidad exponen avances y pendientes

Las autoridades de las unidades universitarias presentaron sus respuestas a los pliegos, compromisos y asuntos que todavía requieren diálogo.

La rectora de la Unidad Iztapalapa, Edith Ponce Alquicira, informó sobre la respuesta al pliego petitorio del 31 de octubre, el recorrido por las instalaciones realizado el domingo 8 de noviembre y las mesas previstas para el día 23.

También presentó dictámenes sobre la seguridad estructural de la biblioteca de la unidad, cuya reapertura seguía pendiente, así como avances en servicios, obras suspendidas y compromisos para 2027.

Por su parte, la rectora de la Unidad Lerma, Alma Patricia de León Calderón, informó sobre dos respuestas al pliego de ocho puntos, que contempla demandas relacionadas con comedor, inglés, prácticas de campo, violencia de género, docencia, planes de estudio, laboratorios y vinculación laboral.

La funcionaria también mencionó la firma del acuerdo de no represalias. Sin embargo, las mesas de diálogo todavía no tenían una fecha acordada, mientras el alumnado precisaba sus demandas y solicitaba información adicional.

En Cuajimalpa, el rector Alfonso Mauricio Sales Cruz presentó la respuesta del 4 de noviembre sobre presupuesto, equipamiento, servicios, salud y seguridad, que también estaba pendiente de discusión en mesas de trabajo.

Ambas unidades señalaron afectaciones académicas y restricciones para realizar obras y mantener servicios.

En Xochimilco, la rectora María Angélica Buendía Espinosa reconoció la organización estudiantil y su solidaridad con Iztapalapa. Agrupó las demandas en equipamiento, insumos, higiene, docencia, trato respetuoso, alimentación y transparencia.

Tras reconocer que la primera respuesta institucional fue insuficiente, informó sobre una segunda propuesta que incorpora responsables, plazos y criterios de verificación, además de compromisos relacionados con reparaciones, aulas y apoyos académicos.

En tanto, la rectora de Azcapotzalco, Yadira Zavala Osorio, reconoció la legitimidad del movimiento y expuso acciones y propuestas sobre conectividad, transparencia, formación del personal, acceso a lenguas extranjeras y revisión del protocolo de violencia de género.

Alumnado pide garantías y seguimiento público

Durante la sesión, representantes del alumnado solicitaron participar en el análisis de las propuestas, respetar las asambleas y garantizar que no existan represalias. También pidieron dar seguimiento público a los acuerdos, aclarar las competencias de las autoridades, incorporar los compromisos al presupuesto y entregar información accesible.

El personal académico, por su parte, solicitó información verificable y coordinación institucional que considere las necesidades particulares de cada unidad.