Desde 1999, Patricia Avendaño Durán ha prestado sus servicios en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), al cual ingresó por concurso de oposición como integrante del Servicio Profesional Electoral.

Desde entonces, hasta la fecha, se ha desempeñado en distintos procesos de la IECM, donde actualmente funge como Consejera Presidenta.

A continuación te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Patricia Avendaño Durán?

En redes sociales, Patricia Avendaño Durán se describe como una servidora que trabaja por una democracia participativa en la Ciudad de México.

La Maestra en Administración y Gerencia Pública, se desempeña como Consejera Presidenta del IECM, donde coordina los procesos de participación ciudadana realizados para la elección de órganos de representación.

Así como supervisa los procesos de Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo.

Patricia Avendaño Durán (@PatyAvandanoD / X)

¿Qué edad tiene Patricia Avendaño Durán?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Patricia Avendaño Durán; sin embargo, se sabe que celebra su cumpleaños cada 18 de mayo.

¿Quién es el esposo de Patricia Avendaño Durán?

La información de Patricia Avendaño Durán sobre su formación educativa y laboral es pública, pero no hay datos sobre su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Patricia Avendaño Durán?

Patricia Avendaño Durán pertenece al signo zodiacal de Tauro.

Patricia Avendaño Durán (@PatyAvandanoD / X)

¿Cuántos hijos tiene Patricia Avendaño Durán?

Se desconoce si Patricia Avendaño Durán tiene hijos.

¿Qué estudió Patricia Avendaño Durán?

Patricia Avendaño Durán es egresada de la Universidad Autónoma de México (UNAM) donde se licenció en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública.

es egresada de la Universidad Autónoma de México (UNAM) donde se licenció en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Se especializó en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de México.

En la Universidad Autónoma Metropolitana realizó dos diplomados en Estudios Electorales, y Análisis y Práctica de la Legislación Electoral del Distrito Federal

En el Instituto Nacional de Administración Pública de México, obtuvo un diplomado en Administración de Recursos Materiales.

En el Instituto Tecnológico de Monterrey cursó los seminarios: Estado, Gobierno y Sociedad, y Análisis Político.

Patricia Avendaño Durán (@PatyAvandanoD / X)

¿En qué ha trabajado Patricia Avendaño Durán?

Patricia Avendaño Durán se desempeñó como profesora adjunta del Seminario Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal, en INAP-México, donde también impartió varios cursos.

En el proceso electoral de 1997 participó con la organización ciudadana Alianza Cívica.

Se unió como investigador al Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal del INAP y posteriormente como Jefe de Departamento.

Fue Jefe del Área de Control de Gestión adscrito a la Secretaria Ejecutiva del INAP.

En el IEDF, se ha desempañado en varios puestos:

Fue Coordinadora de las Direcciones Distritales XIV, en alcaldías: Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan.

Fungió como presidente de Consejo Distrital en los procesos electorales locales de 2000, 2003, 2006, 2009 у 2012.

Coordinó los procesos de participación ciudadana realizados por el IEDF para elección de Comités Ciudadanos en 1999, 2010 y 2013.

Coordinó los procesos de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Fuera del IECM colaboró en programa radiofónico “Zona de Expresión” de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que se transmitió de 2010 a 2013.