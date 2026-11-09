El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Modelos de materiales electorales
Modelos de materiales electorales (cortesía)

Para las mesas directivas de casilla única, el Instituto contempló los modelos de cancel modular electoral o mamparas especiales, así como caja paquete electoral, urnas, bases porta urna, sello “Xmodelo 2003 y modelo 2019, marcadores de boleta, lupa tipo Fresnel y cinta de seguridad.

De estos materiales, se rehabilitarán y reutilizarán las urnas para las elecciones correspondientes, bases porta urna, cajas paquete electoral, lupas tipo Fresnel, sellos “X” modelos 2003 y 2019, así como los canceles electorales modelo IECM y las mamparas especiales, en caso de requerirse.

Modelos de materiales electorales
Modelos de materiales electorales (cortesía)

¿Qué materiales electorales producirá el IECM para 2026-2027?

El IECM informó que para complementar el stock necesario para dotar las casillas que se instalarán en la Ciudad de México, se producirán 2 mil cajas paquete electoral, 14 mil 500 cintas de seguridad con logo institucional, 8 mil lupas tipo Fresnel.

Mientras que para el voto de las y los mexicanos originarios de la CDMX en el extranjero, se producirán 50 cajas paquete electoral y 100 charolas contenedoras de sobres y fajillas de la elección de Diputación Migrante.

Modelos de materiales electorales
Modelos de materiales electorales (cortesía)

Materiales electorales del IECM tendrán condiciones de accesibilidad

Los modelos aprobados consideran condiciones de accesibilidad, funcionalidad y diseño universal, con el propósito de facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y otros grupos de atención prioritaria.

Modelos de materiales electorales
Modelos de materiales electorales (cortesía)

Asimismo, para el acondicionamiento de las urnas, se adquirirán etiquetas superiores, laterales y en sistema Braille. Por su parte, las cajas paquete electoral se acondicionarán con fundas de polivinil y etiquetas con el color correspondiente a la elección de mayor jerarquía.