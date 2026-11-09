El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Modelos de materiales electorales (cortesía)

Para las mesas directivas de casilla única, el Instituto contempló los modelos de cancel modular electoral o mamparas especiales, así como caja paquete electoral, urnas, bases porta urna, sello “X” modelo 2003 y modelo 2019, marcadores de boleta, lupa tipo Fresnel y cinta de seguridad.

De estos materiales, se rehabilitarán y reutilizarán las urnas para las elecciones correspondientes, bases porta urna, cajas paquete electoral, lupas tipo Fresnel, sellos “X” modelos 2003 y 2019, así como los canceles electorales modelo IECM y las mamparas especiales, en caso de requerirse.

Modelos de materiales electorales (cortesía)

¿Qué materiales electorales producirá el IECM para 2026-2027?

El IECM informó que para complementar el stock necesario para dotar las casillas que se instalarán en la Ciudad de México, se producirán 2 mil cajas paquete electoral, 14 mil 500 cintas de seguridad con logo institucional, 8 mil lupas tipo Fresnel.

Mientras que para el voto de las y los mexicanos originarios de la CDMX en el extranjero, se producirán 50 cajas paquete electoral y 100 charolas contenedoras de sobres y fajillas de la elección de Diputación Migrante.

Modelos de materiales electorales (cortesía)

Materiales electorales del IECM tendrán condiciones de accesibilidad

Los modelos aprobados consideran condiciones de accesibilidad, funcionalidad y diseño universal, con el propósito de facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y otros grupos de atención prioritaria.

Modelos de materiales electorales (cortesía)

Asimismo, para el acondicionamiento de las urnas, se adquirirán etiquetas superiores, laterales y en sistema Braille. Por su parte, las cajas paquete electoral se acondicionarán con fundas de polivinil y etiquetas con el color correspondiente a la elección de mayor jerarquía.