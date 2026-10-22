Salomón Jara Cruz sostuvo un encuentro con Sarah A. Duffy, nueva cónsul general de Estados Unidos en México, para fortalecer los lazos de amistad y confianza entre ambas partes, así como dialogar sobre temas de seguridad, turismo y cooperación.

Durante la reunión, realizada el 22 de octubre de 2026, el gobernador destacó la importancia de mantener una relación que trascienda el ámbito diplomático y contribuya al bienestar de las comunidades de Oaxaca y Estados Unidos.

La relación entre ambos territorios va mucho más allá de la diplomacia. Esta visita es una oportunidad para fortalecer una relación que valoramos profundamente y para reafirmar que, más allá de nuestras fronteras, compartimos el deseo de que a nuestros pueblos les vaya bien. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Salomón Jara destaca la seguridad y el turismo de Oaxaca ante Estados Unidos

Durante el encuentro, Salomón Jara y Sarah A. Duffy conversaron sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses en Oaxaca y el atractivo turístico de la entidad para visitantes extranjeros.

El gobernador señaló que Oaxaca ocupa el quinto lugar entre los estados más seguros del país, resultado que atribuyó a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la participación de las comunidades y una estrategia que atiende tanto los delitos como las causas que generan violencia.

Asimismo, destacó la riqueza cultural y lingüística del estado, su gastronomía reconocida internacionalmente, sus paisajes naturales y las tradiciones que forman parte de la identidad de las comunidades oaxaqueñas.

Estos elementos, señaló, contribuyen a posicionar a Oaxaca como un destino turístico de interés para visitantes nacionales e internacionales.

Salomón Jara refrenda respaldo a migrantes oaxaqueños en Estados Unidos

El mandatario estatal también recordó que Estados Unidos es el hogar y lugar de trabajo de miles de migrantes oaxaqueños que, mediante su esfuerzo, contribuyen al desarrollo de sus comunidades de origen.

Jara Cruz reconoció la aportación de las y los paisanos que mantienen sus vínculos con Oaxaca y llevan consigo la cultura, las tradiciones y el compromiso laboral de sus comunidades.

El gobernador refrendó su respaldo a las personas migrantes oaxaqueñas y destacó la importancia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Estados Unidos.

El encuentro con la cónsul general Sarah A. Duffy formó parte de los esfuerzos para mantener el diálogo entre Oaxaca y el país vecino en temas de interés común, como la seguridad, el turismo y el bienestar de sus comunidades.