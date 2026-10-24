El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impartió el tercer módulo del taller “Democracia Libre de Violencia: Claves para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, con el objetivo de promover la participación política femenina en condiciones de igualdad y libre de violencia durante el proceso electoral local 2026-2027.

La capacitación estuvo dirigida a mujeres interesadas o aspirantes a contender por un cargo de elección popular, integrantes de sus equipos de trabajo, personas vinculadas con partidos políticos y ciudadanía interesada en la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG).

Taller “Democracia Libre de Violencia” del IECM (cortesía )

IECM aborda ataques digitales, desinformación e inteligencia artificial

El tercer módulo se enfocó en identificar manifestaciones de violencia digital contra las mujeres en el ámbito político-electoral, incluidos ataques en redes sociales, patrones de agresión, desinformación y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Estos fenómenos pueden obstaculizar la participación política de las mujeres. Por ello, la sesión abordó herramientas de prevención, estrategias de comunicación y mecanismos de respuesta ante posibles agresiones en entornos digitales.

Durante las sesiones anteriores se revisaron elementos para identificar la VPMRG, las rutas institucionales de atención electoral, el Procedimiento Especial Sancionador y criterios jurisdiccionales relevantes.

También se analizaron los servicios de orientación, asesoría, representación y acompañamiento de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Taller “Democracia Libre de Violencia” del IECM (cortesía )

¿Cómo documentar y denunciar la violencia política digital?

La capacitación también incluyó aspectos del marco jurídico y probatorio, como la diferencia entre violencia digital y violencia política en razón de género, la conservación de evidencia digital, las autoridades competentes y las vías institucionales disponibles para solicitar atención.

Como parte de las actividades, las personas participantes analizaron un caso práctico para reconocer patrones de ataque y determinar qué evidencias debían conservarse ante una posible agresión.

El ejercicio contempló una ruta de actuación que consiste en identificar la conducta, resguardar la evidencia y acudir a las instancias competentes para solicitar orientación o presentar la denuncia correspondiente con acompañamiento.

Taller del IECM busca fortalecer la participación política de las mujeres

El taller fue organizado por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, a través de la Dirección de Política de Género y Derechos Humanos. La actividad se desarrolló en modalidad híbrida, con participación presencial y virtual.

Con este ciclo formativo, el IECM busca que las personas participantes reconozcan conductas que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, conozcan herramientas institucionales de prevención y atención e identifiquen mecanismos para proteger sus derechos político-electorales.

La capacitación se enmarca en los preparativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 y busca contribuir a que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad y libres de violencia.