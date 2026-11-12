El IECM aprobó los modelos de distribución de tiempos de radio y televisión para los partidos políticos y las candidaturas sin partido que participarán en el Proceso Electoral 2026-2027 en la Ciudad de México.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) avaló los criterios para asignar los promocionales electorales durante las etapas de precampañas electorales, intercampañas y campañas electorales.

¿Cómo se distribuirán los tiempos de radio y televisión?

Para los partidos políticos, la distribución atenderá a los criterios establecidos en la normativa electoral: 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento de forma proporcional a la votación obtenida en la elección inmediata anterior de diputaciones locales. Mientras que los partidos políticos de nuevo registro participarán exclusivamente en la distribución igualitaria.

Para calcular los porcentajes de asignación proporcional, el IECM tomó como referencia la votación local emitida en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2023-2024. El cálculo consideró los votos obtenidos por cada partido, una vez descontada la votación de la candidatura sin partido, debido a que todas las fuerzas políticas superaron el umbral del tres por ciento.

Elecciones 2027 en CDMX (cortesía)

¿Cuántos minutos tendrán los partidos políticos en cada etapa?

Los modelos contemplan la coincidencia de las etapas electorales locales y federales. Para el ámbito local, la asignación diaria será la siguiente:

Precampañas: del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, se destinarán 11 minutos diarios a los partidos políticos.

del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, se destinarán 11 minutos diarios a los partidos políticos. Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril, corresponderán nueve minutos diarios, cuya distribución será igualitaria.

del 13 de febrero al 3 de abril, corresponderán nueve minutos diarios, cuya distribución será igualitaria. Campañas: del 4 de abril al 2 de junio, se asignarán 15 minutos diarios.

Estos tiempos forman parte de las pautas de radio y televisión previstas para el proceso electoral local.

IECM contempla tres escenarios para candidaturas sin partido

En el caso de las candidaturas sin partido, el acuerdo establece tres escenarios para distribuir los promocionales durante las campañas electorales.

El primero se aplicará cuando no se registre ninguna candidatura; el segundo, cuando se registre al menos una, y el tercero, cuando existan candidaturas para los distintos tipos de elección.

Estas previsiones buscan establecer la asignación correspondiente y garantizar el acceso a esta prerrogativa conforme a las disposiciones electorales.

INE aprobará las pautas definitivas

Con esta determinación, el IECM validó los modelos que serán remitidos al Instituto Nacional Electoral, a través de su Comité de Radio y Televisión, instancia responsable de aprobar las pautas definitivas y administrar los tiempos del Estado en los medios de comunicación.

De esta manera, el Instituto Electoral avanza en la coordinación de las actividades necesarias para garantizar las prerrogativas de los actores políticos durante el proceso electoral en la Ciudad de México.