Huracán Marie, actualmente en categoría 1, se fortalece. Ante la posibilidad de alcanzar categoría 2, la Secretaría de Marina (Semar) cerró puertos.

A tempranas horas de este jueves 3 de septiembre de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) situó la tormenta a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

La actividad se intensificó registrando vientos máximos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

Su comportamiento encendió las alertas, en las próximas horas se prevé que Marie continúe su ruta con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora. Alrededor de las 18 horas, alcanzaría categoría 2.

De ser así, la actividad se mantendrá durante todo el viernes y las primeras horas del sábado, posteriormente, comenzará a debilitarse.

Se esperan lluvias intensas

El paso del huracán Marie en Baja California Sur y en costas del occidente del país provocará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros.

La circulación del huracán provocará condiciones adversas principalmente en Baja California Sur y además de oleaje de 3 a 4 metros de altura.

Los estados afectados serán:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima.

Autoridades piden extremar precauciones por riesgo de inundaciones y encharcamientos derivadas de las lluvias intensas.

Se preven lluvias intensas (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Marina cierra puertos

Ante el fortalecimiento del huracán Marie, Semar cerró puertos en:

La Paz

Cabo San Lucas

San José del Cabo

San Carlos

Bahía Magdalena.

La medida aplica a embarcaciones menores en distintos puntos de Baja California Sur.

A personas que realizan actividades marítimas, turísticas y ribereñas, se les pide atender recomendaciones oficiales para evitar riesgos, así como evitar ingresar al mar durante las restricciones.

Aunado a esto, la Secretaría de Educación Pública en Baja California ordenó la suspensión de clases en regiones específicas.