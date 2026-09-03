Tormenta tropical Marie se fortalece y deja inundaciones en Baja California Sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó el fortalecimiento de la Tormenta tropical Marie, toda vez que durante la noche del miércoles 2 de septiembre se convirtió en Huracán categoría 1.

Esto provocó que dejara inundaciones en Baja California Sur, luego de que las lluvias provocadas por la Tormenta tropical Marie ocasionaron el desbordamiento del arroyo Lagunitas.

Marie se fortalece hasta Huracán categoría 1; dejará lluvias en estos estados

De acuerdo con el reporte emitido a las 22:00 horas por el SMN, la Tormenta tropical Marie se fortaleció y fue declarada oficialmente como un Huracán categoría 1.

El centro del Huracán Marie se ubicó a 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El SMN alertó que el Huracán Marie ocasionará fuertes afectaciones en estados del pacífico mexicano debido a su extensa circulación:

lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm)

Baja California Sur

lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura

Baja California Sur

oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Además, el Huracán Marie se desplaza en dirección hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 km/h, generando vientos sostenidos de hasta 130 km/h y rachas que alcanzan los 160 km/h.

Marie se fortalece hasta Huracán categoría 1; dejará lluvias en estos estados (SMN)

Huracán Marie deja severas inundaciones en Baja California Sur; clases fueron suspendidas

Protección Civil de Baja California Sur emitió una alerta en Cabo San Lucas, luego de que el desbordamiento del arroyo Lagunitas inundara diversas zonas de esta localidad.

De acuerdo con las imágenes, el nivel del agua alcanzó varios centímetros de altura, dejando automovilistas varados en avenidas cercanas a la zona afectada.

Debido a la gravedad de la situación, autoridades de Protección Civil suspendieron para el jueves 4 de septiembre las clases en todos los niveles educativos en Los Cabos y Ciudad Constitución.

Ante ello, se realizará una evaluación de los planteles que resultaron afectados con las inundaciones, a la espera de las condiciones climatológicas para el viernes 4 de septiembre.

Baja California Sur emitió una alerta para mantenerse alejados de ríos y arroyos, así como mantendrán vigilancia para evitar riesgos de posibles inundaciones debido a las intensas lluvias por el Huracán Marie.