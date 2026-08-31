El huracán Karina se fortalece a categoría 4 en el océano Pacífico este lunes 31 de agosto; lo que era un tormenta se fortaleció desde que se convirtió en huracán durante el domingo.

Karina se encuentra a 642 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la Península de Baja California y se desplaza al oeste a 15 km con rachas de 280 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional determinó que el centro del huracán Karina está lejos de costas nacionales, por lo que sus efectos no representan un peligro para el territorio nacional.

El Huracán Karina se convierte en categoría 4

Según la escala de Saffir-Simpson, los huracanes de categoría 4 pueden ser catastróficos, pero se estima que Karina no toque tierra, por lo que no es una amenaza.

Karina será un huracán de categoría 4 hasta el medio día del martes 1 de septiembre, cuando esté a 840 km al suroeste de Punta Eugenia, en Baja California Sur.

El huracán Karina es categoría 4 (Conagua )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Karina provocará marejadas durante los próximos dos días en el suroeste de México y la Península de Baja California y podría prolongarse para California.

Hasta el momento, no hay avisos de vigilancia y no se considera que el huracán Karina sea una amenaza para las zonas anteriormente mencionadas.

Servicio Meteorológico Nacional descarta que el huracán Karina afecte a México

La Comisión Nacional del Agua de México determinó que el huracán Karina no tendrá efectos en territorio nacional ya que mantienen un desplazamiento hacia el oeste, alejándose de las costas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional menciona que el huracán Karina se encuentra a 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y su desplazamiento es hacia el oeste a 15 km/h.

Se estima que el huracán Karina no provoque efectos en México y el sistema no representa peligro para el territorio nacional gracias a la distancia.

Hasta el momento, autoridades de México no han emitido recomendaciones a la población por el huracán Karina.