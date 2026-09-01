La tormenta tropical Edouard se localiza a 620 km al noroeste de Barra El Mezquital en Tamaulipas y se prevé que se continúe fortaleciendo antes de impactar en Estados Unidos.

El ciclón tropical se formó durante la noche del lunes 31 de agosto y se espera que pacte en la frontera de Texas y Lousiana durante el martes 1 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que la tormenta tropical Edouard no representa un peligro para México, por lo que no se emitieron recomendaciones.

Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Edouard

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos menciona que la tormenta tropical Edouard registra vientos de 85 km/h y su centro se localiza a 45 kilómetros al suroeste de Cameron, Lousiana.

Edouard se localiza a 620 km al suroeste de Port Arthur, Texas, sobre el suroeste de Estados Unidos.

La tormenta tropical Edouard mantiene una trayectoria directa hacia la costa y tomó intensidad durante la madrugada del martes.

Tormeta Tropical Edouard llegará a Texas y Louisina (Centro Nacional de Huraca)

Edouard seguirá su trayecto en tierra por el suroeste de Texas y se espera que se disipe el miércoles 2 de septiembre.

Los estragos de Edouard se comenzaron a notar en Texas, donde se registran:

Tormentas eléctricas

Rachas de viento

Precipitaciones intensas

Autoridades de Estados Unidos activaron una alerta por tormenta tropical en Texas y Louisiana, por lo que se mantienen una vigilancia por marejada ciclónica.

Tormenta Tropical Edouard afectará a Texas y Louisiana (Centro Nacional de Huracanes )

¿Edouard afectará a México? El Servicio Meteorológico Nacional lo descarta

El Servicio Meteorológico Nacional compartió un mensaje en redes sociales sobre la tormenta tropical Edouard y descartó que sus efectos lleguen a territorio nacional.

Explicó que el centro de Edouard se encuentra a 620 km al noroeste de Barra El Mezquital en Tamaulipas, por lo que debido a sus distancia no afectará al estado u otra zona de México.

Actualmente, Edouard presenta vientos máximos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, con desplazamiento al noroeste a 13 km/h.