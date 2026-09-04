Este 4 de septiembre de 2026, huracán Marie, en categoría 2, se aleja de la costa, pero afecta Baja California Sur. Se preven intensas lluvias en algunos estados de la República Mexicana.

De acuerdo con Javier Rodríguez, del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta se localiza a 885 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas con un desplazamiento hacia el oeste a 15 kilómetros por hora, alejándose de costas cercanas.

Registra vientos máximos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora.

Debido a que su circulación es bastante amplia hay probabilidad de que se registren lluvias intensas con acumulados de 20 y 50 milímetros en distintos puntos de Baja California Sur.

Además de un oleaje elevado con olas de 3 a 4 metros de altura en la zona occidental de Baja California Sur, donde habrá mayores efectos del sistema ciclónico.

Huracán Marie en categoría 2 (@azucena / X)

Estados afectados por intensas lluvias con precipitaciones de 75 a 150 milímetros:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Estados afectados por lluvias muy fuertes con acumulados de 50 a 75 milímetros:

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Estados afectados por lluvias fuertes con precipitaciones de entre 25 a 50 milímetros:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Puebla

Campeche

Yucatán

Estados afectados que registrarán intervalos de chubascos con precipitaciones de 5 a 25 milímetros:

Baja California

Zacatecas

Aguas Calientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Afectaciones del Huracán Marie (@azucena / X)

Aplican Plan DN-III-E en Baja California Sur por fuertes lluvias

Desde el pasado 1 de septiembre, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E en Baja California Sur. El objetivo es auxiliar a la población ante las fuertes lluvias registradas a poco de iniciar el pico más alto de la temporada de huracanes.

Actualmente se llevan a cabo recorridos para despejar vías de comunicación como ayudar a vehículos atascados, remoción de escombros y apoyo vial. Asimismo, autoridades del Gobierno estatal y de Protección Civil piden a la población mantenerse informados por medios de canales oficiales.